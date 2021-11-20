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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Sözünüzü tutun!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sözünüzü tutun!
Son 6 resmi maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta kritik dönem başlıyor. Devre arasına kadar seri galibiyetlerle takımı toparlamayı hedefleyen teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularından kendisine verdikleri sözü tutmalarını istedi. Milli arada futbolcularla yaptığı görüşmede kendisine, "Sorun tamamen bizden kaynaklı, kendimizi affettireceğiz" diyen oyuncularına Alanya maçı öncesi verdikleri bu söz hatırlatıldı. Yalçın, taraftara bir özür borçları olduğunu belirterek, "Gereğini yapın, galibiyetle dönelim" ifadelerini kullandı

GÜVEN&ALEX DIŞARI ATİBA&KENAN İÇERİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün Alanyaspor deplasmanında Trabzonspor karşılaşmasından farklı iki oyuncuyu ilk 11'e monte edecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Güven Yalçın ve Alex Teixeira'yı kulübeye çekerken Atiba Hutchinson ile Kenan Karaman'ı as kadroda sahaya sürecek.

SALİH UÇAN GÖTÜRÜLMEDİ
Siyah-beyazlıların, bugünkü kritik sınavında 4 isim forma giymeyecek. Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyada yaptığı beğeni ve paylaşımlardan dolayı Fabrice N'Sakala takımdan ayrı tutulurken, oyuncuya Alanyaspor maçı sonrası kadro dışı bildirimi yapılacak. Michy Batshuayi ve Salih Uçan ise hastalıkları dolayısıyla kadroya dahil edilmedi. Gökhan Töre'nin de ayağında ağrıları olduğu için 21 kişilik kafilenin dışında kaldığı ifade edildi.

YUNANİSTAN'DAN ONYEKURU İDDİASI
Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden hâlâ sonuç alınamazken, Yunanistan basınından ilginç bir iddia geldi. Beşiktaş'ın, Olympiakos'ta forma giyen G.Saray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru ile ilgilendiği ve oyuncuya yıllık 1.3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Onyekuru'nun ise 2.3 milyon Euro ücret talep ettiği yazıldı.

DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR
Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, ligde son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılırken, deplasmanlarda da beklediği sonuçlara ulaşamadı. Dış sahada son galibiyetini Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 mağlup olup, bu üç deplasmanda tam 9 puan bıraktı.

GÖZLER DİVAN BULUŞMASINDA
Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün Vodafone Park'ta saat 10.00'da başlayacak. Siyah-beyazlı camianın bu toplantıya kilitlenmesinin nedeni ise eski başkan Fikret Orman ve ekibiyle, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminin uzun bir aranın ardından ilk kez karşı karşıya gelecek olması. Uzun süredir devam eden karşılıklı atışmalar ve iddialar bugün yüz yüze yapılacak.

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