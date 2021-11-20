Steven Gerrard, Premier Lig’de ilk maçından galip çıktı!

İngiltere Premier Lig'e Aston Villa teknik direktörü olarak geri dönen Steven Gerrard, ilk maçından zaferle çıktı. Ligin 12. haftasında Brighton'ı 2-0 yenen Aston Villa, puanını 13 yaptı ve 15. sıraya yükseldi.
Futbolculuk döneminde uzun yıllar Liverpool forması giymiş ve efsaneler arasına yerleşmiş olan Gerrard, Premier Lig'e dönüşüyle futbolseverlerde heyecan yarattı.
Aston Villa - Brighton karşılaşmasında goller ikinci yarıda geldi. 84. dakika Watkins, 89. dakikada Mings ev sahibi takımın gollerini kaydetti.