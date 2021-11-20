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Giriş Tarihi: 20.11.2021 22:40 Son Güncelleme: 20.11.2021 22:52

Steven Gerrard, Premier Lig'de ilk maçından galip çıktı!

Steven Gerrard, Premier Lig’de ilk maçından galip çıktı!

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, teknik direktörlük kariyerine de etkileyici bir şekilde başladı. İskoçya ekibi Rangers'ta geçirdiği başarılı sezonların ardından Premier Lig ekibi Aston Villa'nın başına geçen Gerrard, Premier Lig'e galibiyetle başladı.

İngiltere Premier Lig'e Aston Villa teknik direktörü olarak geri dönen Steven Gerrard, ilk maçından zaferle çıktı. Ligin 12. haftasında Brighton'ı 2-0 yenen Aston Villa, puanını 13 yaptı ve 15. sıraya yükseldi.

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Liverpool forması giymiş ve efsaneler arasına yerleşmiş olan Gerrard, Premier Lig'e dönüşüyle futbolseverlerde heyecan yarattı.

Aston Villa - Brighton karşılaşmasında goller ikinci yarıda geldi. 84. dakika Watkins, 89. dakikada Mings ev sahibi takımın gollerini kaydetti.

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Steven Gerrard, Premier Lig'de ilk maçından galip çıktı!
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