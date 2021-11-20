Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması
Giriş Tarihi: 20.11.2021 14:13 Son Güncelleme: 20.11.2021 14:17

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

İHA
Trabzonspor’da Yusuf Sarı’ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni yaşını kutlayan Yusuf Sarı'ya ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale ile son buldu.

Antrenmanın ardından yeni yaşını kutlayan Yusuf Sarı için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Brezilya usulü gerçekleştirilen doğum gününde 23 yaşını kutlayan Sarı'yı takım arkadaşları tebrik etti. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kripto para ölüme götürdü! Bursa'daki iki kardeşten kahreden haber
Didim'deki skandalından mağduru kadından şok ifade: "İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler"
Meteoroloji'den 4 il için son dakika kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelerde kar yağacak?
Rumların oyununu Yunan basını yazdı: Türk savaş gemileri uzaklaştırdı
Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? İlk kez A Haber'de açıklandı
Son dakika haberi! Konutta faiz indirimi kazancı ne kadar oldu? İşte indirimli yeni konut faizi hesabı
Son dakika: Dev derbi öncesi flaş sözler! "Fenerbahçe, Galatasaray'a kaybederse Ali Koç ve Pereira..."
Gözler emekli maaş zammında! 2022 SSK – BAĞKUR en düşük Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Müslüme neden ve nasıl öldü? Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Müslüme Yağal bulundu mu? İşte son dakika gelişmeleri...
Son dakika: Erzurum'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA