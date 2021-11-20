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Giriş Tarihi: 21.11.2021 00:34 Son Güncelleme: 21.11.2021 00:44

Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...

Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Fiorentina, evinde Milan'ı konuk etti. Karşılaşmadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, puanını 21 yaptı ve 6. sıraya yükseldi. Zirve yarışında yer alan Milan ise 32 puanda kaldı. 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın 2 golünü birden attı. Bu gollerle tarihe geçen Zlatan, Serie A'da geceye damga vurdu.

Futbolun efsane isimlerinden 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kariyerinin son yıllarına gelmesine rağmen Avrupa'nın üst düzey liglerinden birisi olan Serie A'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Serie A'da sezonun 12. haftasında Fiorentina'yı ağırlayan Milan, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fiorentina, puanını 21 yaptı ve 6. sıraya yükseldi. Zirve yarışında yer alan Milan ise 32 puanda kaldı.

TARİHE GEÇTİ

Fiorentina'nın 3. golünden sonra toparlanmaya çalışan Milan'da Zlatan Ibrahimovic, geri dönüş fitilini ateşlese de takımına puanı getiremedi.

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Öte yandan İsveçli golcü, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 6 maça çıktı ve 5 gol attı.

Fiorentina maçının ikinci yarısında 62 ve 67'inci dakikalarda 2 gol birden atan Zlatan, İtalya Serie A'da tarihe geçmeyi başardı.

Opta'nın verilerine göre, Zlatan Ibrahimovic, 40 yıl 48 günle Serie A'da gol atan en yaşlı üçüncü futbolcu oldu. Serie A'da gol atan en yaşlı futbolcu ise 41 yaşında golünü atan Costacurta olarak tarihe geçti.

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SÖZLEŞMESİNİ UZATIYOR

Milan ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Zlatan, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kısa süre içerisinde yeni sözleşmeyi imzalayacak.

Sözleşmesini 1+1 şeklinde uzatması beklenen Ibrahimovic, yeni sözleşmeyi imzaladığı takdirde 42 yaşına kadar İtalya Serie A'da forma giymiş olacak.

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Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
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