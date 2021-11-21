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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Adımlarını bile takip edin

YUNUS EMRE SEL
Adımlarını bile takip edin

“Sürekli onunla vakit geçirmeye çalışın. Ondan kapabileceğiniz her şeyi alın. Bu size çok şey katacak ve hedeflerinizi büyütecek. Yaşına rağmen futbola olan aşkı hâlâ yüksek.”

Trabzonspor'da Marek Hamsik, davranışları ve çalışkanlığı ile alkış almaya devam ediyor. Milli takıma gidenve izinli olmasına rağmen sırf antrenmana yetişmek için uçak biletini erkene alan Slovak oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından genç futbolculara örnek gösterildi. Geldiği günden bu yana idman kaçırmayan, birçok kritik istatistikte ilk sırada yer alan 34 yaşındaki yıldızı için genç isimlere şu konuşmayı yaptı:

SÜREKLİ BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİN
"Onun attığı adımları dahi takip edin. Sürekli onunla vakit geçirmeye çalışın. Ondan kapabileceğiniz her şeyi alın. Bunlar size çok şey katacak ve hedefleriniz büyüyecek. Yaşına rağmen futbola olan aşkı hâlâ yüksek. Gerçek bir profesyonel."
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