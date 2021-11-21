Adımlarını bile takip edin

“Sürekli onunla vakit geçirmeye çalışın. Ondan kapabileceğiniz her şeyi alın. Bu size çok şey katacak ve hedeflerinizi büyütecek. Yaşına rağmen futbola olan aşkı hâlâ yüksek.”
Trabzonspor'da Marek Hamsik, davranışları ve çalışkanlığı ile alkış almaya devam ediyor. Milli takıma gidenveizinli olmasına rağmensırf antrenmana yetişmekiçin uçak biletini erkene alanSlovak oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından genç futbolculara örnek gösterildi. Geldiği günden bu yana idmankaçırmayan, birçok kritik istatistikte ilk sırada yer alan 34yaşındaki yıldızı için gençisimlere şu konuşmayı yaptı:
SÜREKLİ BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİN
"Onun attığı adımları dahitakip edin. Sürekli onunla vakitgeçirmeye çalışın. Ondan kapabileceğinizher şeyi alın. Bunlarsize çok şey katacak ve hedeflerinizbüyüyecek. Yaşına rağmenfutbola olan aşkı hâlâ yüksek.Gerçek bir profesyonel." Liderlik ateşledi15 günde 15 binkombine satıldı