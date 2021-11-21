Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Yılın son sınavı için gözler ÖSYM’de: 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:05

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Yılın son sınavı için gözler ÖSYM’de: 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi belli oldu!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Yılın son sınavı için gözler ÖSYM’de: 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi belli oldu!

Bugün 81 ildeki sınav merkezlerinde düzenlenen ALES/3 sınavı hakkında araştırmalar sürüyor. Bu yılın üçüncü ve son sınavına giren adaylar, 21 Kasım’da düzenlenen sınavla ilgili ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınav takvimi ışığında 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi belli oldu! İşte, sayısal ve sözel yeteneği ölçen sınava ilişkin merak edilenlerin yanıtı!

Akademik kariyer hedefi olan binlerce kişinin katıldığı ALES/3 sınavı sonuç tarihi ile gündemde yer alıyor. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarih hakkında ALES sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorularla araştırmalarını sürdürüyor. 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. İşte sınava ilişkin sayısal verilerin ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2022 ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Bu sebeple ALES 2022 sınav tarihi de henüz belli olmadı. Sınav takvimleri genellikle sene başında açıklanıyor. 2022 takviminin yeni yılda adaylarla paylaşılması bekleniyor. ALES 2022 tarihi netleştiğinde sabah.com.tr'de yer alacak.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Yılın son sınavı için gözler ÖSYM’de: 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi belli oldu!
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