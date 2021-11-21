ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Yılın son sınavı için gözler ÖSYM’de: 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi belli oldu!

Akademik kariyer hedefi olan binlerce kişinin katıldığı ALES/3 sınavı sonuç tarihi ile gündemde yer alıyor. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarih hakkında ALES sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorularla araştırmalarını sürdürüyor. 2021 ALES/3 sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. İşte sınava ilişkin sayısal verilerin ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.