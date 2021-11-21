ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF bugün yayınlanır mı?

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınava giren ve sonraki sınava hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. 21 Kasım Pazar sabahı tek oturumda düzenlenen ALES/3 sınavı hakkında araştırmalar hızlandı. Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim planı olan binlerce aday, ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak gibi sorularla araştırma yapıyor. Sonuçları 16 Aralık'ta açıklanacak olan sınav hakkında 2021 ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF bugün yayınlanır mı sorusu da yanıt arıyor. İşte cevap anahtarının yayınlanacağı tarihe ilişkin detaylar.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'nin önceki sınavları göz önüne alındığında, sınav sorularının ve cevap anahtarının aynı gün içerisinde ya da sınavdan bir kaç gün sonra yayınlanması bekleniyor. Soru kitapçığı yayınlandığında haberimizde yer alacak.