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Giriş Tarihi: 22.11.2021 06:58

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları (vize sonuçları) kaç günde açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları vize sonuçları kaç günde açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 20 Kasım Cumartesi başlayan ve 21 Kasım Pazar günü tamamlanan sınavlara ilişkin araştırmalar arasında ATA AÖF güz dönemi sınavları sonuç tarihi de yer alıyor. Binlerce açıköğretim öğrencisi, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuyla konunun detaylarını araştırıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav sonuçları (vize sonuçları) kaç günde açıklanacak, sınav soruları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte merak edilenlerin yanıtı!

ATA AÖF vizeleri geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Sınavlara giren ve başarılı olup olmadığını merak eden açıköğretim öğrencileri, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır diye merak ediyor. Üç oturumda düzenlenen sınavlara ilişkin ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları (vize sonuçları) kaç günde açıklanacak sorusu, Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiler ışığında yanıt buluyor. İşte kurumdan yapılan son açıklamalar ve sınavların açıklanma tarihi.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 1 hafta sonra ilan edilir. Bu kapsamda sonuçların önümüzdeki haftaya kadar ilan edilmesi bekleniyor. Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den öğrenebilir.

ATA AÖF SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Atatürk Üniversitesi yaptığı duyuruda, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendiğini belirtti. Devamında, ''lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (24 Kasım 2021) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.'' ifadeleri yer aldı.

2021-2022 ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Vize sınavlarının ardından gözler güz dönemi final sınav tarihlerine çevrildi. Atatürk Üniversitesi, güz dönemi final sınavları 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek. İşte, ATA AÖF akademik takvimi:

Bahar Dönemi

Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 14-20 Şubat 2022

Ders Kayıtları (Mazeretli): 21-27 Şubat 2022

Dersler: 21 Şubat-27 Mayıs 2022

Ara Sınav: 9-10 Nisan 2022

Final Sınavları: 28-29 Mayıs 2022

Bütünleme: 2-3 Temmuz 2022

2021-2022 Mezuniyet Üç Ders Sınavları: 7 Ağustos 2022

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları (vize sonuçları) kaç günde açıklanacak?
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