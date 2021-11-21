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Giriş Tarihi: 21.11.2021 14:43

ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanalı ATV, reyting rekorları kıracak yeni bir diziyi ekranlara taşıyor. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi ilk tanıtım videosunun ardından gündeme geldi. Diziseverler, ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt ne zaman başlıyor sorusuyla yapımı araştırıyor. Dikkat çekici posteri ve fragmanıyla adından söz ettiren dizi, Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler sorularıyla mercek altına alınıyor.

Yalnız Kurt yayın tarihi için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizi için Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak gibi sorular gündeme geliyor. Diziseverler, afişi ve fragmanıyla dikkat çeken yapımla ilgili Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler sorularının da yanıtını araştırıyor. İşte; Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi oyuncuların yer aldığı diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

"ASLI KURTTUR, KURT YAVRUSU KURT OLUR" SÖZLERİ DAMGA VURDU

Dizinin tanıtımına ise "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan dizinin proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu üstleniyor.

YALNIZ KURT KONUSU

Yalnız Kurt, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. İyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak. Dizi Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi başarılı isimler yer alıyor.

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimlerine yakın zamanda başlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Kanaldan konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı... "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" | Video

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ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler?
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