ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt yayın tarihi için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizi için Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak gibi sorular gündeme geliyor. Diziseverler, afişi ve fragmanıyla dikkat çeken yapımla ilgili Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler sorularının da yanıtını araştırıyor. İşte; Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi oyuncuların yer aldığı diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

"ASLI KURTTUR, KURT YAVRUSU KURT OLUR" SÖZLERİ DAMGA VURDU

Dizinin tanıtımına ise "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan dizinin proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu üstleniyor.