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Giriş Tarihi: 21.11.2021 14:39

Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

DHA
Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalacak

UEFA, FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'i Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirdi. Sevilla-Wolfsburg maçında Cüneyt Çakır, Dinamo Kiev-Bayern Münih müsabakasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Sevilla ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında 23 Kasım Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 23 Kasım Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu müsabakasında düdük çalacak.



Ukrayna'nın Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

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Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
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