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Giriş Tarihi: 21.11.2021 13:18

Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan dönemsel indirimler ülkemizde de ilgiyle karşılanıyor. İndirim döneminin başlama tarihini merak eden vatandaşlar, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor sorusuyla araştırma yapıyor. Pek çok mağazanın ve e-ticaret sitesinin dahil olduğu indirim süreciyle ilgili olarak, ülkemizde Süper Cuma, Muhteşem Cuma gibi isimler de kullanılıyor. 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte indirimlerin başlayacağı tarih.

Her yıl Kasım ayında başlayan Efsane Cuma indirimleri için 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek gibi sorularla araştırmalar başladı. Pek çok ülkede uygulanan indirimler ülkemizde de son yıllarda hayli rağbet görüyor. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor diye araştırma yapıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve detaylar.

EFSANE CUMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma bu yıl 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Bazı mağazalar belirlenen tarihten daha önce indirim sezonunu başlatabiliyor. İndirimlerin aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Ülkemizde Efsane Cuma ya da Süper Cuma olarak anılan bu kampanya dönemi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en geniş kapsamlı perakende satış günü olarak biliniyor.

İlk olarak ABD'de başlayan Efsane Cuma indirimleri daha sonra Kanada, İngiltere ve tüm dünyaya yayıldı. Efsane Cuma indirimlerinde; teknolojiden tekstile, mutfak ürünlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede pek çok ürün yüzde 70-80'lere varan indirimlerle alıcılarını bekliyor.

BAKANLIKTAN 'EFSANE CUMA' UYARISI

Ticaret Bakanlığı, 'efsane cuma indirimleri', 'şahane cuma indirimleri' gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı tüketicileri uyardı. Ürün fiyatlarının yüksek miktarda artırılıp, daha sonra sıklıkla bu fiyat üzerinden indirim yapıldığına dikkat çekilerek, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

"Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak ve gerçekte ne oranda indirim yapıldığını anlayabilmeniz için ilgilendiğiniz ürünlerin önceki satış fiyatlarını da araştırmak ve gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi mağduriyetleri azaltacaktır" denildi

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Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?
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