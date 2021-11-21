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Giriş Tarihi: 21.11.2021 18:55 Son Güncelleme: 21.11.2021 18:57

Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına mesaj!

Fatih Terim’den Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına mesaj!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, derbi öncesi oyuncularına verdiği mesajı paylaştı.

Süper Lig'in 13. haftasında tüm futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fatih Terim, oyuncularına verdiği mesajı paylaştı.

Fatih Terim'in açıklamaları...

Bir özlem söz konusu bizde de taraftarda da ama şu atmosferi özlemişiz. Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık, Fenerbahçe maçıyla seyircimize dönüyoruz.

Ümit ediyorum güzel bir maç olur. Taraftarımızla birlikte iyi oynayarak galip gelmek istiyoruz. Oyuncularıma da 'Oyundan zevk alın' dedim. Umarım güzel bir maç olur.

Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın

Galatasaray'ın oyun planı çok açık. Özellikle Ali Sami Yen'de. Mümkünse rakip alanda oynamayı seçicez. Fenerbahçe kadrosu top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu. En az top kaybıyla oynamaya çalışacağız. 3 puanı almak için oynayacağız.

Oyun anlayışımızdan, felsefemizden bir değişiklik yapmayacağız. Kazanmayı hepimiz isteriz, iyi oynayarak kazanmayı da tabii ki tercih ederiz.

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Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
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Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına mesaj!
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