Fatih Terim’den Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına mesaj!

Süper Lig'in 13. haftasında tüm futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fatih Terim, oyuncularına verdiği mesajı paylaştı.
Fatih Terim'in açıklamaları...
Bir özlem söz konusu bizde de taraftarda da ama şu atmosferi özlemişiz. Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık, Fenerbahçe maçıyla seyircimize dönüyoruz.
Ümit ediyorum güzel bir maç olur. Taraftarımızla birlikte iyi oynayarak galip gelmek istiyoruz. Oyuncularıma da 'Oyundan zevk alın' dedim. Umarım güzel bir maç olur.
Galatasaray'ın oyun planı çok açık. Özellikle Ali Sami Yen'de. Mümkünse rakip alanda oynamayı seçicez. Fenerbahçe kadrosu top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu. En az top kaybıyla oynamaya çalışacağız. 3 puanı almak için oynayacağız.
Oyun anlayışımızdan, felsefemizden bir değişiklik yapmayacağız. Kazanmayı hepimiz isteriz, iyi oynayarak kazanmayı da tabii ki tercih ederiz.