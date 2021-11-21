Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya rekabet edeceği dev derbi bu akşam gerçekleşecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Süper Lig'in 13. Haftasında oynanacak olan GS-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte GS-FB muhtemel 11'ler ve merak edilenlerin yanıtı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü (bugün) saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ ŞİFRESİZ Mİ?
BeIN Sports'ta yayınlanacak olan maç için üyelik gerekiyor. Maçı kesintisiz izlemek isteyenlerin beIN Sports'ta üyelik oluşturması gerekiyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.
FENERBAHÇE: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar
EZELİ REKABETİN 394'ÜNCÜ MAÇI!
Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig'de yapılacak olan bugünkü maçla birlikte 394'üncü defa karşı karşıya gelmiş olacak. Bu maçların 122'si beraberlikle sonuçlanırken Galatasaray'ın 125, Fenerbahçe'nin ise 146 galibiyeti bulunuyor.