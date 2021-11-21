Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Halil Umut Meler'i ve TFF'yi topa tuttu! "Çok çok çok kötü, yarın TFF'ye gideceğim"

Burak Elmas'ın açıklamları şu şekilde;

"Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı. Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.