Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın kanalı izle! GS FB maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 21.11.2021 19:35 Son Güncelleme: 21.11.2021 19:35

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın kanalı izle! GS FB maçı canlı izle

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın kanalı izle! GS FB maçı canlı izle

Süper Lig’in 13. Haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi’nde başarılı gidişini sürdüren sar-kırmızılılar sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanmak ve aynı başarıyı ligde de sürdürmek istiyor. Vitor Pereira’nın öğrencileri ise deplasmanda derbi maçını kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Mücadeleyi televizyondan izleyecek olan futbolseverler Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek “Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Galatasaray, Süper Lig'in13. Haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi derbi maçında konuk ediyor. Ligde 21 puanla 7. Sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 20 puanla 9. Sıradaki Fenerbahçe karşısında kazanmak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler ise deplasmanda derbinin kazananı olmayı hedefliyor. Mücadeleyi televizyondan izleyecek olan futbolseverler Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı izle" sorusuna cevap arıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe maçı cablı yayın kanalı ve tüm bilgiler şöyle;

  • Süper Lig 13. Hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbi karşılaşması 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalı ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

GALATASARAY XI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil
Yedekler: İsmail, Taylan, Alpaslan, Ömer, Barış Alper, Emre Kılınç, Babel, Oğulcan, Mohamed, Diagne

FENERBAHÇE XI: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha
Yedekler: Ertuğrul, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Meyer, Crespo, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun

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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Aşağıdaki linkle mücadeleyi canlı yayında izleyebilirsiniz...

https://www.beinconnect.com.tr/mac-basliyor/


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Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın kanalı izle! GS FB maçı canlı izle
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