Hatay’a yan bakılmıyor!

Kaabi ve Mukairu’nun karşılıklı golleriyle devre 1-1 biterken Bünyamin’in hatasını affetmeyen Ribeiro, bordo-beyazlıları öne geçirdi. Diouf penaltısıyla 3-1’i bulan Hatay, lider Trabzon’u takibini sürdürdü
Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. İlk yarının uzatmalarında 45+1'de El Kaabi ile öne geçen ev sahibi ekip, 45+3'te Mukairu'nun golüne engel olamadı ve devre 1-1 sona erdi. 69'da Bünyamin'in kısa geri pasını yakalayan Ruben Ribeiro önce kaleci Boffin'i sonra da Bünyamin'i çalımlayaraknnnnnnn durumu 2-1 yaptı. 85'te Kudriashov'untopa elle temasındaVAR uyarısı ile kazanılanpenaltıyı Dioufağlara gönderdi: 3-1.