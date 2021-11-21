Kardeşlerim dizisinin Kadir’i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı?





KARDEŞLERİM 28. BÖLÜMDE NE OLDU?

"Güneşin sözü var bize, bir gün bizim için doğacak."

Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

HALİT ÖZGÜR SARI (KADİR) KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, 29.bölümde diziden ölerek ayrıldı. Böylece Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından olan Halit Özgür Sarı diziden çıkmış oldu. Bu ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.