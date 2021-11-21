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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Marcao’ya asla top aldırmayın!

Marcao’ya asla top aldırmayın!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, G.Saray’ın beklerine baskı yapıp Marcao’ya top aldırmamak için uyarı yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, derbi öncesi stratejisini belirledi. Maça önde basarak başlayacak olan Portekizli çalıştırıcı, özellikle rakip savunmada Van Aanholt ve Yedlin'in yapabileceği hatalara odaklanılmasını istedi. Pereira'nın, "Rakibin savunmasının bekleri zayıf. Onların arkasına yapacağınız koşular bize pozisyon getirecek. Marcao'ya top aldırmadan, diğer savunmacıların top kullanmalarını sağlamalıyız. Bu da onların hücum kalitesini düşürecek" ifadelerini kullandı. Pereira özellikle Berisha, Ferdi ve Osayi'den bu koşuları yapmasını istedi.

DEPLASMAN KâBUSU
SARI-LACIVERTLI takım, ligde bu sezon deplasmanda çok etkisiz bir görüntü çizdi. Bu yönde taraftarını üzen Fenerbahçe, geride kalan 12 haftada 6 dış saha maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle alarak 9 puan kaybetti. Kanarya ayrıca oynadığı son iki deplasman karşılaşmasından da puansız döndü. Dış sahada gol yollarında da kötü bir grafik ortaya koyan Pereira'nın ekibi, 8 gole engel olamazken, 7 kez ağları sarsabildi.

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Marcao’ya asla top aldırmayın!
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