Beşiktaş, haftalardır topa sahip olan ama yüksek temponun ve oyun coşkusunun çok gerisinde. Bunun birçok sebebi var ama en önemli sebebi, sahadaki oyuncuların kendi performanslarının çok gerisinde olması.

Beşiktaş, geçen sezonki Ghezzal'ı, Atiba'yı ve doğal olarak santrfor oyuncusunu arıyor. Bunlara ilaveten bu sene takıma katılan Pjanic, Alex gibi oyuncuların katkısını da bekliyor ama bu beklentilerin karşılıksız çıkması bugün Beşiktaş'ı artık ligden kopmuş bir hale getirdi.