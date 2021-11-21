Son dakika haberi... Süper Lig'de Beşiktaş, dün Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının kötü performansına sitem etti ve mağlubiyeti onlara yükledi. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar ve Ali Gültiken, maçla ilgili çarpıcı ifadeler kaleme aldı.
Ahmet Çakar, maçın hakemi Alper Ulusoy hakkında çok sert eleştirilerde bulundu. Özellikle de Beşiktaş'ta bireysel anlamda oyuncuların gösterdiği performanslar hakkında eleştirilerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'dan şok sözler...
"FUTBOL ADINA HER ŞEY SIFIR..."
"Beşiktaş için çok karanlık günler başlıyor. Son yılların en kötü Beşiktaş'ını izledim. Futbol adına her şey sıfır... Baskı yok, güç yok, takım savunması bir amatör takım kadar kötü. Nerede o eski Atiba... Nerede Ghezzal... Kenan Karaman'a bu kadar tahammül niye? Birebir de Welinton ne kadar zayıf bir stoper olduğunu gösteriyor."
"BEŞİKTAŞ HEM FİZİK HEM MENTAL OLARAK ÇÖKMÜŞ"
Takım hem fizik hem mental olarak çökmüş durumda. Babacar'ın golü perdeyi açtı. Ondan sonra top Beşiktaş'taymış gibi görünse de pas yapsalar da Alanya topu kaptığı gibi rahatlıkla rakip kaleye gitti. Devre biterken de ikinci golü buldu ama ofsayt diye iptal edildi. İkinci yarı yine aynı nakarat.
Beşiktaş alıyor, veriyor, tempo düşük, top kapamıyor, çıkarken kaptırıyor ve futbol olarak da ortaya skandal bir tablo koyuyor. İşte bunlardan biri. Milli sol bek Umut, 80 metre ötede komik bir şekilde topu rakibe bırakıyor. Daha doğrusu ayağı kayıyor.
"WELİNTON'UN MÜDAHALESİNİ ANCAK AMATÖR FUTBOLCUDA GÖRÜRSÜNÜZ"
Uzun topta Welinton'un müdahalesini ancak amatör futbolcuda görürsünüz. Maç orada zaten 2-0 olup bitiyor. Sergen devam eder, etmez bilmiyorum ama bu Beşiktaş böyle devam edemez.
"ALPER ULUSOY'U BEĞENMEM, BÜYÜK MAÇLARIN HAKEMİ DEĞİL"
Alper Ulusoy'u oldum olası beğenmem. Asla büyük maçların hakemi değil. Alanyaspor'un golde iptal kararı doğru zira top Vida'dan Emre Akbaba'ya gelse de top Vida'ya vurulduğunda Efecan ofsayt ve oyuna müdahalesi var. Ama ikinci yarı Alanya'nın bariz bir penaltısını vermedi."
"WELİNTON AÇIK BİR ŞEKİLDE RAKİBİNİ İTİYOR"
Welinton sırtından açık net bir şekilde rakibini itiyor. Bundan hafifini Trabzon'da Fenerbahçeli Kim yaptı. Oyundan atıldı, tartışmalar bitmedi.
Alanya'da umduğunu bulamayan Beşiktaş, tarihi tersten yazıyor. Son dört deplasman maçını kaybeden siyahbeyazlılar, 2000/01'den bu yana ilk kez bu kadar uzun dış saha serisi yaşadı ve 21 yıl sonra aynı kaderi paylaştı. Ayrıca son üç lig maçından puansız ayrılan Kara Kartal, Eylül- Ekim 2012 arasından (Samet Aybaba) bu yana ilk kez üst üste üç yenilgi aldı.
SABAH Spor yazarı Ali Gültiken de Beşiktaş'taki düşüşün sebeplerini kaleme aldı. Diğer yandan Alanyaspor'un oynadığı futbolla da övgüyle söz eden Gültiken, Davidson, Efecan, Emre Akbaba ve Babacar'ın da performanslarına dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ ARTIK LİGDEN KOPTU
'Bile bile lades olmak' bu maçtan sonra kullanılabilecek en yerine oturan cümle olur. Alanyaspor'un oyunu ve ezberi hep bellidir. Tempolu, dinamik bir takım ve en büyük özelliği de çok etkili kontratağa çıkabilen bir ekip. Burada başta Efecan sonrasında Davidson, Emre ve Babacar'ın bunu çok iyi yaptığını da cümle âlem biliyor.
Beşiktaşlı oyuncular da biliyor, teknik heyette biliyor ama bilmek bu maçta yine bir şey ifade etmedi. Aynı oyuncuların organizasyonlarıyla yenilen 2 gol bilmenin değil, icraatin önemli olduğunu gösterdi.
"BEŞİKTAŞ ADINA BÜYÜK PROBLEMLER VAR"
11'e baktığımızda maçın hakimi Beşiktaş. Hem ilk yarı, hem ikinci yarı da rakibinin kendi ceza alanına hapseden yine Beşiktaş ama kazanan Alanyaspor. Demek ki bu işin matematiğinde Beşiktaş adına büyük bir problem var.
Topa sahip olmak ayrı bir şey, oyuncu coşkusuyla beraber tempo yapmak başka bir şey. Çünkü tempo dediğimiz şey beraberinde çabuk oyunu da getirir. Çabuk oyunda rakibin zafiyetlerini ortaya çıkarır ve buradan da faydalanırsınız.
Beşiktaş, haftalardır topa sahip olan ama yüksek temponun ve oyun coşkusunun çok gerisinde. Bunun birçok sebebi var ama en önemli sebebi, sahadaki oyuncuların kendi performanslarının çok gerisinde olması.
Beşiktaş, geçen sezonki Ghezzal'ı, Atiba'yı ve doğal olarak santrfor oyuncusunu arıyor. Bunlara ilaveten bu sene takıma katılan Pjanic, Alex gibi oyuncuların katkısını da bekliyor ama bu beklentilerin karşılıksız çıkması bugün Beşiktaş'ı artık ligden kopmuş bir hale getirdi.