Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Alper Ulusoy'a şok sözler: "Bir gün başın belaya girer sonun olur"

Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybeden Beşiktaş'ta neler yaşanıyor? Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta oyuncular eleştirilerin hedefi haline geldi. Maçın ardından Sergen Yalçın, tüm sorumluluğu oyuncuların üzerine atan sözler sarfetti. Sergen Yalçın'ın bu sözlerinin ardından SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu ve Fatih Doğan, konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kaleme aldı.
SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, maçın hakemi olan Alper Ulusoy için çok sert eleştirilerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...
"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BU SENE TAKIMDA BİR ŞEY BEKLEMESİN"
Maç net olarak şunu gösterdi; Beşiktaş taraftarı bu sene ne Sergen'den ne de takımdan geçen seneyi beklemesin. Beşiktaş, fizik olarak iyi değildi. Dün gece hangi Beşiktaşlı iyi mücadele etti? Yok... Peki hangi Alanyalı kötüydü? Yine yok...
"BÜLENT'İN TAKIMI KENDİ OYUNCULUĞU GİBİ ÇOK DİRİ"
Alanya gayet iyi hazırlanırken; Beşiktaş çok kötü hazırlanmış. Alanya'da bütün futbolcular oyunun içindeydi. Beşiktaş'ta ise tam tersi. Aslında Bülent biraz daha erken oyuncu değişikliği yapsa fizik olarak biten Beşiktaş'ı 75'te bitirirdi. Şu bir gerçek Bülent'in takımları fizik olarak diri, aynı kendi futbolculuğu gibi. Alanya'nın yönetimini çok beğeniyorum. Başkan ve yönetimi çok akıllı hareket ederek bu ligi şenlendiriyor.
Akıllı paralara akıllı topçular alıp bazı aptalca transferler yapan takımlardan daha fazla puan alıyorlar. Maçın bir tane pozisyonu var. Hakem endirekt vuruş verdi. Tahmin ediyorum Efecan orada ofsayt çıktı. İkinci pozisyonda Vida topa vururken Vida'nın dengesini bozdu. Efecan olmasaydı düzgün vururdu diye bir yorum yaptı hakem.
"YÜKÜ KENDİ ÜZERLERİNDEN ATTILAR"
Tersi olsaydı ne olurdu merak ettim. VAR ile AVAR pozisyonu çözemedi ki hakemi çağırdı. Yani yükü kendi üzerlerinden attılar. Eğer ofsayt çizgisi çekildiğinde Efecan ofsaytsa hakeme söyle direkt başlasın.
Çağırmayacaksın niye çağırıyorsun anlamadım. Eğer ilk pozisyonu es geçip Efecan oyuna ve rakibe müdahale ediyor diye çağırdıysa o da ayrı top Vida'dan geliyor. Nereden bakarsanız seyirciyi rahatsız edecek bir poziyon. O zaman ikinci pozisyona çağırıyor. İlk pozisyon ofsayt değil gibi gözüküyor.
"SERGEN, GHEZZAL'E 86 DAKİKA NASIL TAHAMMÜL ETTİ İNANILIR GİBİ DEĞİL"
Sergen, Ghezzal'a 86 dakika nasıl tahammül etti inanılır gibi değil. Dün kötü Beşiktaş'ın çok kötüsüydü. Hakem bir ara vücut diliyle öyle kararlar verdi ki... Beşiktaş mağlup ayrılmasın ben de yara almayayım der gibi.
"BÖYLE YAPARSIN YAPARSIN BİR GÜN BAŞIN BELAYA GİRER SONUN OLUR"
"Dışarıdan vücut dili okunmaz sanıyor. Hata yaparsın, ortadan çal der gibiydi. Böyle yaparsın yaparsın bir gün başın belaya girer sonun olur. Tavsiyem cin olmadan adam çarpma."
FATİH DOĞAN: "SAHA ORTASINDA KRİZ MASASI KURMUŞ"
Alper Ulusoy ikinci yarıyı başlatmak için henüz yerini almamış. Sahanın ortasında Vida, Ghezzal, Welinton başta 7-8 Beşiktaşlı oyuncu baş başa verip daire oluşturup adeta kriz masası kurmuş, "1-0'ı nasıl lehimize çeviririzi" konuşuyor.
Belli ki soyunma odasında yapılan konuşmalar oyuncuları kesmemiş, galibiyet formülü üzerine kafa yormaya devam ediyorlar! Dışarıda suçlu aramadan sorunları samimiyetle, gerçekçi bir yaklaşımla ve baş başa verilecek bir yuvarlak masa etrafında oturup konuşmak lazım! Bu takım güçsüz. Sezon başı iyi çalışmadı, iyi çalışmıyor. Net görülüyor. Milli arada takım bayağı yorulmuş!
Geçen sezon sağlam kondisyonuyla 90+'da rakipler üzerine sağlı sollu bindirmeler yapıp maçlar kazanan Beşiktaş, artık 90+4'te gol yer hale geldi. Maçın özeti bu gol… Bu kriz Sergen hocanın maç sonu açıklamalarıyla daha da netlik kazandı.
"PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ BİR HOCA NASIL BİR ÇÖZÜM BULABİLİR?"
Hoca bu yenilginin sorumlusu 'Ben değilim' diyor. Ve bütün faturayı futbolculara kesiyor. 'Psikolojim bozuldu' diyor. Soruyorum şimdi bu kötü gidişin sorumluluğunu üstlenmeyen ve psikolojisi bozulmuş bir hoca çözümün nasıl bir parçası olabilir.
"YOLLAR AYRILMALI"
Bu açıklamalar gerçekçi olabilir. Ama bir o kadar da talihsiz açıklamalar. Bu tabloyu sadece faturayı futbolculara keserek düzeltemezsiniz. İşin içinden çıkamazsınız. Bu yüzden diyorum ki Beşiktaş yönetimi acilen kriz masasını kurmalı, nihai bir çözüm üretmelidir. Sergen Yalçın 'Ben psikolojimizi de sistemi de düzeltirim' diyorsa yola devam edilmelidir. Sorunlara çözüm bulamayacaksa da yollar ayrılmalı.