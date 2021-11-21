Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Alper Ulusoy'a şok sözler: "Bir gün başın belaya girer sonun olur"

"BÜLENT'İN TAKIMI KENDİ OYUNCULUĞU GİBİ ÇOK DİRİ"

Alanya gayet iyi hazırlanırken; Beşiktaş çok kötü hazırlanmış. Alanya'da bütün futbolcular oyunun içindeydi. Beşiktaş'ta ise tam tersi. Aslında Bülent biraz daha erken oyuncu değişikliği yapsa fizik olarak biten Beşiktaş'ı 75'te bitirirdi. Şu bir gerçek Bülent'in takımları fizik olarak diri, aynı kendi futbolculuğu gibi. Alanya'nın yönetimini çok beğeniyorum. Başkan ve yönetimi çok akıllı hareket ederek bu ligi şenlendiriyor.