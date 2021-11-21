Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim dev derbide çılgına döndü! Kırmızı kartla atıldı...
Giriş Tarihi: 21.11.2021 21:32 Son Güncelleme: 21.11.2021 21:39

Son dakika: Fatih Terim dev derbide çılgına döndü! Kırmızı kartla atıldı...

Son dakika: Fatih Terim dev derbide çılgına döndü! Kırmızı kartla atıldı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi Nef Stadyumu'nda ağırladı. Sezonun ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sarı-lacivertli ekip 2-1'lik sonuçla galip çıktı. Miguel Crespo'nun uzatma dakikalarında gelen golüyle dev derbiden zaferle dönen Fenerbahçe, 24 puana yükseldi, Galatasaray ise 21 puanda kaldı. Maçın son anları oldukça gergin geçerken, Galatasaray'da Fatih Terim kırmızı kartla atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüm futbolseverleri ayakta tutan dev derbi, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maç boyunca oldukça yüksek tempoda geçen mücadele, son yılların en hareketli derbilerinden birisi oldu.

+7 dakika uzatma ilave edilen derbi, yaklaşık 100 dakika oynandı. Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından galibiyet golü, 90+4'de Miguel Crespo'dan geldi.

Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının ardından tempoyu arttıran Galatasaray, öne geçme şanslarını değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin galibiyet golünden sonra ise gerginlik bir üst seviyeye yükseldi.

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İlk yarıda itirazlardan dolayı sarı kart gören Fatih Terim, karşılaşmanın 90+6'ıncı dakikasında bir kez daha hakeme itirazlarından dolayı oyundan atıldı.

Tribüne gönderilen Terim'in kaç maç ceza alacağı hafta içinde belli olacak.

EN SON GEÇTİĞİMİZ SEZON KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, en son geçtiğimiz yılın 14. haftasında oynanan Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

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Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan Terim, daha sonra bu cezası 4'e düşürülmüştü.

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Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
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Son dakika: Fatih Terim dev derbide çılgına döndü! Kırmızı kartla atıldı...
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