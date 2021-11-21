Son dakika: Fatih Terim’in Fenerbahçe planı hazır! Pereira’dan Galatasaray’a sürpriz...

9- Bir yıldır olduğu gibi sarı-kırmızılı takım yine maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmedi. Oyuncular geceyi evlerinde aileleri ile geçirdi ve derbi mücadelesinin stresinden uzak tutuldu.

10- Florya gibi Aslantepe de derbi havasına girdi. Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, oyunculara moral için F.Bahçe derbisinin galibiyet primini 4 milyon TL olarak belirledi