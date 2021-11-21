Son dakika: Fatih Terim’in Fenerbahçe planı hazır! Pereira’dan Galatasaray’a sürpriz...

Son dakika...Galatasaray evinde 52 bin taraftarı önünde kazanıp liderlik yarışından kopmamak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'de ise çalkantılı süreçten çıkmak için en iyi yol derbi zaferi. Hafta boyunca Pereira, Galatasaray'ın tüm eksilerini oyuncularına ezberletti. Kanarya galip gelip ayağa kalkmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım ise 3 puanı alarak zirve yarışına tutunmanın hesaplarını yapıyor.
Süper Lig'in 13. haftasında bu akşama oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Ezeli rakiplerde yaşanan son gelişmeleri Sabah Gazetesi muhabirleri Mehmet Özcan ve Volkan Demir aktardı. İşte detaylar...
FATİH TERİM'İN TEK PLANI HÜCUM!
1- Milli takımlara en çok oyuncu gönderen kulüp olan Galatasaray, milli arayı boş geçmedi. Bursaspor ile hazırlık maçı oynayarak takımı gören Fatih Terim ayrıca bu maçta Oğulcan Çağlayan'ı sağ bekte deneyerek Boey'in yokluğunda bu bölgede alternatif isim yarattı.
2- Sacha Boey ve Arda Turan dışında sarı-kırmızılıların eksik oyuncusu bulunmuyor. 52 bin taraftarın Nef Stadı'nı doldurması beklenirken, teknik heyet bu durumu dikkate alarak hücum ağırlıklı derbi stratejisi belirledi.
3- Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarına ve Beşiktaş deplasmanına Taylan'la başlayan Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde ise tek ön libero Berkan'ı kullanmaya karar verdi.
4- Milli Takım'da forvet arkasında oynayan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe karşısında da bu pozisyonda görev yapabilir. Teknik heyetin stratejileri arasında ileri uçta Mohamed ve gerisinde ise Halil'in oynaması var.
5- Ağrıları olan Morutan yerine derbi planları Sofiane Feghouli üzerine kuruldu. Büyük maç tecrübesine güvenilen Cezayirli yıldız, Aslan'ın saha içi lideri olacak.
6- Fatih Terim hafta boyunca oyuncularına duran top çalışması yaptırdı. Bu sezon kornerden golü olmayan sarı-kırmızılılar, kornerden kritik goller yiyen rakipleri Fenerbahçe'ye özel, duran top setleri hazırladı.
7- Fenerbahçe kalesini koruyacak olan genç file bekçisi Berke Özer'in yan ve hava top zafiyeti, video-analizlerle oyunculara gösterildi. Bu eksiğin üzerine gidilmesi istendi.
8- Sarı-kırmızılıların skoru erken bulması halinde derbinin 2. yarısında Kerem'i forvet olarak kullanmanın planlarını yapıyor. Terim, Kerem'in çabukluğuyla rakip stoperlerin dengesini bozacağını düşünüyor.
9- Bir yıldır olduğu gibi sarı-kırmızılı takım yine maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmedi. Oyuncular geceyi evlerinde aileleri ile geçirdi ve derbi mücadelesinin stresinden uzak tutuldu.
10- Florya gibi Aslantepe de derbi havasına girdi. Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, oyunculara moral için F.Bahçe derbisinin galibiyet primini 4 milyon TL olarak belirledi
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Halil, Mohamed.
ÜÇLÜ SAVUNMADAN VAZGEÇMEYECEK
1- Fenerbahçe milli ara dolayısıyla derbi hazırlıklarına tam kapasite olarak perşembe gününden itibaren başlayabildi. Teknik direktör Vitor Pereira, tam kadro ile çalışmalara az zaman ayırabilirken kısa süreçte isteklerini aktardı.
2- Derbi idmanlarına takımın en önemli üç ismi Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia katılamadı. Sakatlıkları bulunan bu üçlünün dışında Nazım Sangare ve Tisserand'ın sakatlıklarının düzelmesi ise sevinç yarattı. İki oyuncu da derbiye hazır durumda.
3- Fenerbahçe hafta boyu üzerine titrenen isim genç file bekçisi Berke Özer'di. Cuma akşamı Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana Berke'nin çıkmaması teknik heyetin yüreğini hoplatırken oyuncunun durumunun iyiye gitmesi moralleri düzeltti.
4- Berke Özer, derbi öncesindeki son yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı ve bugünkü Galatasaray maçında ilk 11'deki yerini alabilecek. Pereira ve kurmayları, 21 yaşındaki kaleciyi zorlu mücadeleye hazırlamak adına özel bir mental program uyguladı.
5- Durumu en çok merak edilen isim olan Mesut Özil, derbi öncesi takımına sahip çıktı. Yaptığı konuşmada "Taraftarımız için kazanacağız" diyerek motivasyonunu gösterirken ilk 11'de yer bulmasa bile takım halinde galibiyete odaklandıklarını herkese gösterdi.
6- Başkan Ali Koç, milli arada Samandıra'ya çıkarma yaptı. Vitor Pereira ile görüşen başkan Koç, sistem konusunda daha esnek olunmasını istedi. Başkan, oyunculara da bu ziyaretinde moral verdi.
7- Pereira hafta başı hem üçlü hem dörtlü savunma planına göre denemelerini yaptı. Hafta boyu antrenmanlardan çıkardığımız sonuç, Portekizli çalıştırıcının üçlü savunma ile derbiye başlama ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde.
8- Ancak Pereira maç içinde Kayseri karşısında olduğu gibi yine dörtlüye dönebilir. Portekizli hocanın santrfordaki tercihi ise hızından dolayı Mergim Berisha olacak.
9- Serdar Dursun ise skorun gidişatına göre ikinci yarıda görev alacak. Fenerbahçe'de cezası biten Osayi Samuel bu maçta forma giyebilecek.
10- Fenerbahçe'de bu mücadele için ekstra bir prim açıklanmadı. Yönetim, futbolculardan kötü gidişatı G.Saray'ı evinde yenerek düzeltmesini bekliyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Berisha, Rossi.