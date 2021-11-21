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Giriş Tarihi: 22.11.2021 00:26 Son Güncelleme: 22.11.2021 00:26

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 21 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Bu hafta Masterchef'e veda eden isim şok isim

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 21 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Bu hafta Masterchef’e veda eden isim şok isim

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2021 son bölümde hafta kırmızı ve mavi takımlarda mücadele veren ana kadro yarışmacılarından hafta boyunca oynanan kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında potaya giren Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur, Hasan arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilerek bu hafta MasterChef’e veda eden isim oldu. Yarışmanın takipçileri ise kritik eleme gecesi detaylarını merak ederek “son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan “son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 21 Kasım Pazar günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yarışan Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur, Hasan kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına girmişti. Bugün Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılacak kritik eleme gecesi oyunlarında başarısı olan isim bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Yarışmanın takipçileri son bölüm özetini merak ederek "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'e bu hafta veda eden isim ve kritik eleme gecesinde son dakika detayları şöyle;



21 Kasım 2021 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik eleme gecesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından eleme potasındaki Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur, Hasan arasıdna bir kişi bu gece MasterChef'e veda ederek şampiyonluk hayallerini kaybetti.



Kritik eleme gecesinde potadaki yarışmacılar ilk oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen mantar ürünüyle yaratıcılık yemeği hazırlamak için tezgah başına tüm hünerlerini ortaya koydu.



MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Eleme adayı yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle jüri şefler kritik eleme gecesindeki ilk tadımlarını yapmaya başladı. Yapılan tadımların ardından eleme potasından çıkan isimler Tahsin, Sergen, Hasan olarak belirlendi.



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ev Somer şeflerin jüriliğine yapılan kritik eleme gecesinde ilk safhada başarılı olamayarak ikinci ve son oyunda tekrar tezgah başına geçen Azize, Pelin, Safanur ise Somer şefin hazırladığı ürünü en yakın şekilde hazırlamak için mücadele verdi. 3 isim arasından yarışmaya veda eden isim Azize oldu.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Eren
  • Hasan
  • Azize
  • Pelin
  • Safanur
  • Burcu



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Dilara
  • Görkem
  • Tahsin
  • Mert
  • Sergen
  • Araz

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Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 21 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Bu hafta Masterchef'e veda eden isim şok isim
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