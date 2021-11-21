Son dakika: Necati Ateş Fenerbahçe derbisinden sonra küplere bindi! "Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar"

"ÇOK POZİSYON ÜRETTİK, GOL OLSA BUNLARI KONUŞMAZDIK"

Çok pozisyona girdiklerini söyleyen Ateş, "Çok pozisyona girdiğimiz maçlar oluyor, bu da öyleydi. Yakaladık ama bitiremedik. Çok pozisyon ürettik, gol olsa bunları konuşuyor olmazdık. Bunları toparlarız. Çalışarak bunlar düzelir. Aynı goller Kerem atıyor, Halil atıyor, Diagne atıyor. Attıkları da var, kaçırdıkları da var. Kerem'in vurduğu gol olsa, 2-1 öne geçseydik bunları konuşmayacaktık" dedi.