Son dakika: Necati Ateş Fenerbahçe derbisinden sonra küplere bindi! "Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, dev derbiyi kazandı ve ligde puanını 24'e yükseltti. Fatih Terim'in kırmızı kartla tribüne gönderilmesinin ardından maçın sonunda Necati Ateş konuştu.
Yardımcı antrenör Necati Ateş, derbinin hakemine çok sert ifadeler kullandı.
İşte Necati Ateş'in açıklamaları şöyle...
Maça iyi başladık, öne de geçtik. Skoru ilk yarıda daha farklı yere getirebilirdik ama maalesef yediğimiz bir golle... Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar... O da itme, bu da itme. Berkan'ın pozisyonu da itme. Bütün Türkiye görüyor aynı itmeyi.
Canımız yanıyor. Canımız yandığında da sesimiz çıkıyor, sonra maçı değil bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Geçen sene Mostafa'ya aynı pozisyonda kırmızı kart verdi, aynı hakem.
Bize bunları yaşatamazlar, Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Gözünün önünde oluyor, biz de cephede görüyoruz her şeyi.İlk golde de bana göre yüzde 100 faul var.
Kerem'in pozisyonunda çağırmıyorsan, Diagne'nin pozisyonunda golü vereceksin. Kırmızı kart gördükleri pozisyonda avantaj bizde, Diagne aldı gidiyor, yüksek ihtimalle penaltı. Avantajı oynatsana bize. Bilmedikleri için okuyamıyorlar bazı noktaları.
Biz Galatasaray'ız ayağa kalkarız, tekrar yarışa dahil oluruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzde çok önemli bir Avrupa maçımız var. O yüzden çok üstünde durmayacağız bunun.
"ÇOK POZİSYON ÜRETTİK, GOL OLSA BUNLARI KONUŞMAZDIK"
Çok pozisyona girdiklerini söyleyen Ateş, "Çok pozisyona girdiğimiz maçlar oluyor, bu da öyleydi. Yakaladık ama bitiremedik. Çok pozisyon ürettik, gol olsa bunları konuşuyor olmazdık. Bunları toparlarız. Çalışarak bunlar düzelir. Aynı goller Kerem atıyor, Halil atıyor, Diagne atıyor. Attıkları da var, kaçırdıkları da var. Kerem'in vurduğu gol olsa, 2-1 öne geçseydik bunları konuşmayacaktık" dedi.
Bu maçın ilerisi için kırılganlık yaratacağını düşünmediğini kaydeden Ateş, "Tekrardan ayağa kalkar, yukarı doğru oynarız" diye konuştu.
"BAKALIM ORADA BİZ NASIL SEVİNECEĞİZ"
Maç sonrasında Fenerbahçeli futbolcuların sahada sevinmesiyle ilgili gelen soruya Necati Ateş, "Mutlaka ki biz orada olayları yumuşatmaya çalıştık, onlar da çok fazla sevindiler. Biz de ikinci yarıda oradaki maçta kazandığımızda bakalım biz nasıl bir sevinç yaşayacağız göreceğiz" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.