Süper Lig’de Altay’ın konuğu Adana Demirspor! Maçta ilk gol geldi...

Süper Lig'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki takımın da hedefi 3 puan. Zorlu maçta 0-0'lık skor devam ediyor.
CANLI SKOR: ALTAY 0-1 ADANA DEMİRSPOR
GOL: 19' Yunus Akgün
İLK 11'LER
Altay: Lis, Thiam, İbrahim, Murat, Cebrail, Aka, Poko, Pinares, Thaciano, Kappel, Bamba
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Vargas, Akintola, Assombalonga
Adana Demirspor'a rakip olduğu son 10 Süper Lig maçının yedisini kazanan Altay (2B 1M), bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol sevinci yaşadı (toplam 29 gol).
Altay'a konuk olduğu son 10 lig maçını kazanamayan Adana Demirspor (2B 8M), son galibiyetini Nisan 1983'te Süper Lig'de aldı (0-4).
Süper Lig'in ilk yedi haftasında olası 21 puanın 15'ini toplayan Altay (5G 2M), daha sonraki beş karşılaşmadan 1 puan çıkarabildi (1B 4M).