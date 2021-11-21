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Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:05 Son Güncelleme: 21.11.2021 16:21

Süper Lig'de Altay'ın konuğu Adana Demirspor! Maçta ilk gol geldi...

Süper Lig’de Altay’ın konuğu Adana Demirspor! Maçta ilk gol geldi...

Süper Lig 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı Hüseyin Göçek yönetiyor. Maçta ilk gol geldi. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki takımın da hedefi 3 puan. Zorlu maçta 0-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR: ALTAY 0-1 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 19' Yunus Akgün

İLK 11'LER

Altay: Lis, Thiam, İbrahim, Murat, Cebrail, Aka, Poko, Pinares, Thaciano, Kappel, Bamba

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Vargas, Akintola, Assombalonga

CANLI ANLATIM

Adana Demirspor'a rakip olduğu son 10 Süper Lig maçının yedisini kazanan Altay (2B 1M), bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol sevinci yaşadı (toplam 29 gol).

Altay'a konuk olduğu son 10 lig maçını kazanamayan Adana Demirspor (2B 8M), son galibiyetini Nisan 1983'te Süper Lig'de aldı (0-4).

Süper Lig'in ilk yedi haftasında olası 21 puanın 15'ini toplayan Altay (5G 2M), daha sonraki beş karşılaşmadan 1 puan çıkarabildi (1B 4M).

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Süper Lig'de Altay'ın konuğu Adana Demirspor! Maçta ilk gol geldi...
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