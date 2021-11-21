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Giriş Tarihi: 21.11.2021 18:43 Son Güncelleme: 21.11.2021 18:48

Vitor Pereira'dan derbi öncesi iddalı açıklama! "Biz buraya kazanmaya geldik"

Vitor Pereira’dan derbi öncesi iddalı açıklama! Biz buraya kazanmaya geldik

Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ""Derbiler her zaman çok önemlidir. 3 puandan daha fazlasını ifade eder. Biz buraya kazanmak için geldik, kafamızda başka bir şey yok." dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, derbiye dair açıklamalarda bulundu.

İştre Vitor Pereira'nın şu şekilde;

"Derbiler her zaman çok önemlidir. 3 puandan daha fazlasını ifade eder. Böyle maçlarda özgüvenli olmalısınız. Taktiksel olarak zeki olmalısınız. Biz buraya kazanmak için geldik, kafamızda başka bir şey yok."

"Birden fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım. Çözüm için buradayım. Dörtlü savunmayı da oynayabilecek bir kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Bu sistemde bir stoper dışarıda kalacaktı ve bu Szalai oldu. Tüm oyuncularım takıma yardım etmek istiyor."

"Galatasaray karşısında ofansif bir oyun sergilemek istiyoruz. Savunmada da dengeli oynamak amacındayız."

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Vitor Pereira'dan derbi öncesi iddalı açıklama! "Biz buraya kazanmaya geldik"
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