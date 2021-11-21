Vitor Pereira'dan derbi öncesi iddalı açıklama! "Biz buraya kazanmaya geldik"

"Birden fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım. Çözüm için buradayım. Dörtlü savunmayı da oynayabilecek bir kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Bu sistemde bir stoper dışarıda kalacaktı ve bu Szalai oldu. Tüm oyuncularım takıma yardım etmek istiyor."

"Galatasaray karşısında ofansif bir oyun sergilemek istiyoruz. Savunmada da dengeli oynamak amacındayız."