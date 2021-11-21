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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Yusuf’u una buladılar!

Yusuf’u una buladılar!
Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un dünkü antrenmanında Yusuf Sarı'ya sürpriz vardı. Sahaya gelen pastanın başına geçen Yusuf, 23. yaşını kutlamak için mumları üflemek üzereydi ki, bir paket un kafasına boca edildi ve yumurta yağmuruna tutuldu. Brezilya usulu bu kutlama ile kendisi de pastaya dönen Yusuf'un hali herkesi güldürdü. Bu arada antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmaları ile devam eden idman, çift kale ile son buldu.

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Yusuf’u una buladılar!
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