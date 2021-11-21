Yusuf’u una buladılar!

Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un dünkü antrenmanında Yusuf Sarı'ya sürpriz vardı. Sahaya gelen pastanın başına geçen Yusuf, 23. yaşını kutlamak içinmumları üflemek üzereydi ki, bir paket unkafasına boca edildi ve yumurta yağmurunatutuldu. Brezilya usulu bu kutlama ile kendisi de pastaya dönen Yusuf'un hali herkesi güldürdü. Bu arada antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmaları ile devam eden idman, çift kale ile son buldu.