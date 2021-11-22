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Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:52

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri kısa ve uzun: Duygusal, anlamlı, en güzel Öğretmenler Günü şiirleri

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri kısa ve uzun: Duygusal, anlamlı, en güzel Öğretmenler Günü şiirleri

24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım başlarken, bu özel tarih için araştırmalar arasında şiir ve güzel sözler de yer alıyor. Kısa ve uzun seçenekli; 2, 3, 4, 5 kıtalı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri anlamlı, duygusal ve etkileyici Öğretmenler Günü şiirleri ve sözleri araştırmaları yapıyor. İşte farklı ve unutulmaz, en güzel Öğretmenler Günü şiirleri!

Öğretmenler yeni nesilleri inşa eden, gelecek nesillere köprü kuran kıymetli mimarlardır. Son derece değerli olan bu meslek grubu, her insanın hayatında iz bırakacak değerli kişileri barındırır. Bu sebeple her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama şiirleri ve sözler araştırılıyor. Kısa ve uzun, 2, 3, 4, 5 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları bu kapsamda inceleniyor. İşte ilkokul, ortaokul, lise için ezberlenecek ve öğretmene okunacak unutulmaz, farklı, duygusal ve anlamlı, en güzel Öğretmenler Günü şiirleri!

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel şiir örnekleri;

ÖĞRETMENİM KALBİMDESİN

Hayatımın tadı tuzu

Hem pınarı, hem havuzu

Işığı ve kılavuzu...

Ayrıcalıklı yerdesin

Öğretmenim kalbimdesin!

Birer küçük fidandık biz

Yetiştirdin verdik filiz

Sen bir ırmak, sen bir deniz

Sen yemyeşil bir beldesin

Öğretmenim kalbimdesin!

(Cemal Gören)

BİR ÇİÇEKTİR ÖĞRETMENİM

Bir çiçektir öğretmenim,

Ben onsuz hiçbir şey öğrenmedim.

Her zaman onun yolunda nöbetteyim,

Öğrettikleri ile aydınlığın zirvesindeyim.

Öğretmenim, canım öğretmenim

Seninle birlikte var oldu her şeyim.

Ben sen olmadan neredeyse bir hiçim.

Senin öğrettiklerin ile neşeliyim.

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

CANIM ÖĞRETMENİM

Ailemden sonra seni tanıdım.

Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.

Sen öğrettin sayıları, şekilleri, renkleri,

Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.

Kendimi seninle keşfettim.

Seni her şeyden çok sevdim.

Benim Canım Öğretmenim...

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

ÖĞRETMENİM

Ömründen ömür kattın bize,

Günlerini feda ettin hepimize,

Razı gelmezdin bir şey olsa birimize.

Ecel terlerin bak dönüştü denize…

Tüm kelimelerimi kulansam yetmez.

Maksadım bir teşekkür, yoksa anlatmak seni

Elbette sayfalarca yazsam yine yetmez.

Nasıl sevmeyecekmiş öğrencilerin seni.

İnsan böyle fedakar olan bir şahsiyetin

Manevi hakkını hiçbir zaman ödeyemez…

ÖĞRETMENLERİN EN İYİSİNE

Öğretmenlerin en iyisine bu şiir yazıldı,

Onunla birlikte önümüzde nice ufuklar açıldı.

Karanlıkları dağıtan ışıklar etrafa saçıldı.

Her zaman yanımıza güç katıldı.

Öğretmenin sen iyi ki varsın,

Seninle birlikte bilgimiz artsın,

Geçen günler sevgimize sevgi katsın

Sen her zaman en iyilerini ararsın.

Öğretmenimiz bizim için her şeydir

Onun varlığı bizim için en büyük servettir.

Onun bilgileri bizim için gerçektir.

Öğretmenimiz sevgi demektir.

BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ

Birçok şeyler öğrettin,

Yaramazlıklarıma sabrettin,

Hatalarımı düzelttin,

Benim Canım Öğretmenim.

Sen bir gül gibisin,

Bize hep gülümsersin,

Bilirim bizi seversin,

Benim Canım Öğretmenim.

Atatürk'ü översin,

Onu örnek alın dersin,

En iyi olmamızı istersin,

Benim Canım Öğretmenim.

Birbirinizi sevin dersin,

Hepimizi seversin,

Barışın güzel olduğunu söylersin,

Benim Canım Öğretmenim

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