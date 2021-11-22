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Giriş Tarihi: 22.11.2021

69 metre depar attı Aslan’ı avladı

69 metre depar attı Aslan’ı avladı
Karıyerınde ilk kez Galatasaray ağlarını sarsan Mesut Özil'in deparı, takımına da beraberliği getirdi. Yıldız oyuncu kendi savunmasından çıktığı hızlı hücumda tam 69 metre depar atıp ardından da aldığı pası ağlara gol olarak gönderdi.

'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'
F.BAHÇE'NIN ilk golünü bulan Mesut Özil, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyerek mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Güzel hazırlandık. Hocamız elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık. Zor olacağını biliyorduk. Allah'a şükürler olsun. Sistemi de değiştirdik. İyi oynayan takım kazandı. F.Bahçe camiasına da teşekkür ediyoruz. Galibiyet onlara hediye olsun. Çocukluğumdan beri F.Bahçe-G.Saray maçlarını izliyorum, çubuklu formayla gol atmak hayalimdi, bunu gerçekleştirdim."

YENMEDİĞİ KALMADI!
F.Bahçe'de 2. dönemini geçiren Pereira, ilk G.Saray galibiyetini aldı. Portekizli teknik adam, Süper Lig'de en az 2 maçta karşı karşıya geldiği takımlar arasında 2 kez berabere kaldığı ve hiç yenemediği sarı-kırmızılıları devirerek mağlup edemediği takım bırakmadı

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69 metre depar attı Aslan’ı avladı
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