69 metre depar attı Aslan’ı avladı

Karıyerınde ilk kez Galatasaray ağlarını sarsan Mesut Özil'in deparı, takımına da beraberliği getirdi. Yıldız oyuncu kendi savunmasından çıktığıhızlı hücumda tam 69 metre depar atıp ardındanda aldığı pası ağlara gol olarak gönderdi.
'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ' F.BAHÇE'NIN ilk golünü bulan Mesut Özil, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyerek mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Güzel hazırlandık. Hocamız elinden geleni yaptı. Sonunakadar savaştık. Zor olacağını biliyorduk. Allah'a şükürler olsun. Sistemi de değiştirdik. İyi oynayan takım kazandı. F.Bahçe camiasına da teşekkür ediyoruz. Galibiyet onlara hediye olsun. Çocukluğumdan beri F.Bahçe-G.Saray maçlarını izliyorum,çubuklu formayla gol atmak hayalimdi, bunu gerçekleştirdim."
YENMEDİĞİ KALMADI!
F.Bahçe'de 2. dönemini geçiren Pereira, ilk G.Saray galibiyetini aldı. Portekizli teknik adam, Süper Lig'de en az 2 maçta karşı karşıya geldiği takımlar arasında 2 kez berabere kaldığı ve hiç yenemediği sarı-kırmızılılarıdevirerekmağlupedemediğitakım bırakmadı