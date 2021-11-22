Abdullah Avcı, Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi: "Hiçbir şey kazanmadık sadece..."

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI NET BİR GALİBİYET ALDIK, HARİKA GİDİYORUZ"

Avcı, bazen oyunun düşük olacağını ve burada bireysel performansın ortaya çıkacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Bugün bireysel performansta Nwakaeme, Cornelius ve Djaniny ön tarafta sonuçlandırma anlamında bunu yaptılar. Savunma arkası bizim için çözüm noktalarıydı ve 3-0 gibi skor yakaladık. İyi bir takıma karşı net bir galibiyet aldık, harika gidiyoruz. Bazen oyun dalgalanacak, oyuncu performansı olacak. Bugün 13 haftada bir sürü sakatlık yaşadık her takım da yaşıyor. Hamsik ve Bakasetas'ın birlikte olmadığı bir maçı kazandık. Nwakaeme, Siopis, Djaniny, Edgar olmadı, kazandık. Organizasyonumuz iyi gidiyor ve başarıyoruz. Taraftarlarımız için de söylediklerim, bize sevgilerini göstermeye devam ediyorlar. Pazartesi akşamı bile böyle gelmeleri bizi mutlu etti. Bundan sonra onları daha organize şekilde bekliyoruz."