Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izle! 22 Kasım Alparslan Büyük Selçuklu TRT1 canlı yayın ile izle!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 19:14

Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izle! 22 Kasım Alparslan Büyük Selçuklu TRT1 canlı yayın ile izle!

Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izle! 22 Kasım Alparslan Büyük Selçuklu TRT1 canlı yayın ile izle!

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 37. Yeni bölüm izle ekranı ile bugün de araştırma konusu haline geldi. Ekranların sevilen tarihi dizisi her hafta Pazartesi günü izleyenlerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu noktada diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen vatandaşlar “TRT1 canlı yayın ile Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izle” ekranı üzerinden yayını naklen takip ediyor. İşte 22 Kasım 2021 Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...

Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle ekranı bugün de gündemdeki yerini aldı. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizide bugün de çok önemli gelişmeler yaşanacak. Öte yandan yapımı internet üzerinden izleyecek olan vatandaşlar TRT1 canlı yayın ile Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izle ekranını arştırmaya başladı. İşte 22 Kasım bölümü ile Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izleme linki ve detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 3.SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 3.son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya karalıdır.

Diğer yandan obadaki tüm gözler ise çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Savaş sonrası İmparator'dan gelen sürpriz emir Bizans'ı karıştırır. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu'ya darbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas'ın beklenmedik hareketi herkesi şok eder.

Öte yandan Alparslan'ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan'ın üzerindedir. Bu durum iki kardeşi, Alparslan ve Süleyman'ı kavganın eşiğine sürüklerken obada gerilim had safhaya çıkar. Vaspurakan'daki Müslümanları özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Alparslan zekâ dolu bir planla Bizans'ı alt ederken, herkes Yannis'in kurduğu acımasız tuzaktan habersizdir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AÖF sınav yerleri giriş belgesi belli oldu! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
Şebnem Bursalı yazdı: Dolar işte böyle düşer
3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Son dakika haberi: Galatasaray'ı yıkan Mesut Özil Avrupa'da manşetlerde! Büyük gönderme...
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Son dakika: Erzurum'da aynı fay üstünde bir deprem daha! AFAD'dan açıklama geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Alparslan Büyük Selçuklu 37. Yeni bölüm izle! 22 Kasım Alparslan Büyük Selçuklu TRT1 canlı yayın ile izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA