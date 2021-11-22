Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 23 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika… Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Hem yatırımcısı hem alıcısı altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt ararken gözleri Kapalıçarşı'daki son duruma çeviriyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 23 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?