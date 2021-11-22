Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:03 Son Güncelleme: 22.11.2021 07:04

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi, tarihi ve yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Binlerce AÖF'lü öğrenci, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak diye araştırma yapıyor. 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan güz dönemi sınavı için öğrenciler çalışmalarına devam ederken bir yandan da AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde eğitim hayatlarına devam eden öğrenciler AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilecekler. 2021 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? İşte detaylar…

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden öğrenciler için güz dönemi sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Sınav tarihinin yaklaşması ile beraber AÖF sınav giriş yerleri için de geri sayım başladı. Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden öğrenciler bir yandan da AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı sorusuna cevap araştırıyor. Peki, 2021 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte, AÖF sınav giriş yerleri, tarihi ve belgesi hakkında yaşanan son gelişmeler…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2021-2022 döneminde gerçekleşecek olan ilk sınavlar için tarih netleşti. Anadolu Üniversitesi konuyla ilgili sınav takviminden bilgilendirme yaparken, AÖF sınav giriş yerleri ise merak konusu oldu.

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi, tarihi ve yerleri açıklandı mı?

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVI TARİHİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanan sıanv takvimine göre güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi, tarihi ve yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF sınavları geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınından dolayı online olarak tamamlandı. Bu yıl AÖF sınavlarının nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi, tarihi ve yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV YERLERİ AÇILANDI MI?

AÖF güz dönemi sınavına sayılı günler kala sınav giriş yerleri de merak konusu oldu. AÖF sınav giriş yerleri sorgulamak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi, tarihi ve yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV TAKVİMİ

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022

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AÖF sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
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