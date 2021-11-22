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Giriş Tarihi: 23.11.2021 01:28 Son Güncelleme: 23.11.2021 01:28

Asgari ücret zammı ile brüt ve net maaş ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı 2022 kararı için gözler o toplantıda!

Asgari ücret zammı ile brüt ve net maaş ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı 2022 kararı için gözler o toplantıda!

Yıl sonuna yaklaşırken asgari ücret zammı milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışan vatandaşlara verilebilecek en düşük ücret olan ve kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olarak enflasyon oranları gibi çeşitli başlıklar altında belirlenen bu ücretin yeni yıldaki zam oranı oldukça merak edilir oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günkü kabine toplantısı sonrası konuya dair açıklamalarda bulundu. "2022 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Konuyla ilgili çeşitli beklentiler bulunurken gözler Aralık ayındaki görüşmelere çevrildi. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ile brüt ve net maaş ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Her yıl olduğu gibi Asgari ücret zammı için görüşmeler Aralık ayında gerçekleşecek. 2022 yılında çalışan vatandaşlara verilebilecek en düşük ücret için enflasyon oranları gibi çeşitli kriterler göz önüne alınacak. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleşen dört görüşmenin sonucunda bu oran kamuoyuna duyurulmuştu. Öte yandan "2022 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olur?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Asgari ücret zammı brüt ve net tutar ile ilgili tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2022 TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 kişilik komisyon her yıl Aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Komisyon geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantıların Aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Toplantılar tamamlandığında asgari ücret zam oranı netlik kazanacak. Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.

ASGARİ ÜCRET 2022 VERGİ KALKIYOR MU?

Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi: "Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı. Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hemfikirim."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

"İşveren açısından bakarsak asgari ücret 4.000 TL olursa işverene maliyeti 5.950 TL olacak. Burada ideal çözüm verginin azaltılması. Fiyatların artmasıyla enflasyonun artma durumu her yerde var." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ KAÇ TL OLACAK?

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.

2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?

Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı konusunda farklı açıklamalar yapılsa da ağır basan zam oranları % 20 ve % 30 arasında değişiyor. Uzmanlar yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 18-20 bandında olacağı öngörülürse Asgari Ücrete yapılacak olan zam oranının en az % 25 olması beklenirken bakanlardan konuya dair yapılan açıklamalarda çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği ve iyi bir artış yaşanacağı ifadeleri göze alındığında bu rakamın % 30 bile olabileceği konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ciddi bir artış yapılacağının sinyalini vererek, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti.

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Asgari ücret zammı ile brüt ve net maaş ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı 2022 kararı için gözler o toplantıda!
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