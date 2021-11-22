Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, yayın günü belli mi? ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt yayın tarihi için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizi için Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak gibi sorular gündeme geliyor. Diziseverler, afişi ve fragmanıyla dikkat çeken yapımla ilgili Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler sorularının da yanıtını araştırıyor. İşte; Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi oyuncuların yer aldığı diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı.
"ASLI KURTTUR, KURT YAVRUSU KURT OLUR" SÖZLERİ DAMGA VURDU
Dizinin tanıtımına ise "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan dizinin proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu üstleniyor.
YALNIZ KURT KONUSU
Yalnız Kurt, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. İyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak. Dizi Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak.
YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi başarılı isimler yer alıyor.
YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çekimlerine yakın zamanda başlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Kanaldan konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.
GOLYAT NE DEMEK?
Dizide bir metafor olarak kullanılacağı tahmin edilen Golyat adı pek çok farklı toplum ve dinde adı geçen, Peygamberlerin mücadele ettiği bir devdir. Câlût ya da Golyat MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.
ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı... "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" | Video