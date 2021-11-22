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Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:39 Son Güncelleme: 22.11.2021 07:39

Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, yayın günü belli mi? ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, yayın günü belli mi? ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler?

Çekimlerine başlanan Yalnız Kurt dizisi için diziseverler gün sayıyor. Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanalı ATV, reyting rekorları kıracak yeni bir diziyi ekranlara taşıyor. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi ilk tanıtım videosunun ardından gündeme geldi. Diziseverler, ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt ne zaman başlıyor sorusuyla yapımı araştırıyor. Dikkat çekici posteri ve fragmanıyla adından söz ettiren dizi, Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler sorularıyla mercek altına alınıyor.

Yalnız Kurt yayın tarihi için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizi için Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak gibi sorular gündeme geliyor. Diziseverler, afişi ve fragmanıyla dikkat çeken yapımla ilgili Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler sorularının da yanıtını araştırıyor. İşte; Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi oyuncuların yer aldığı diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

"ASLI KURTTUR, KURT YAVRUSU KURT OLUR" SÖZLERİ DAMGA VURDU

Dizinin tanıtımına ise "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan dizinin proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu üstleniyor.

YALNIZ KURT KONUSU

Yalnız Kurt, geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. İyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak. Dizi Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi başarılı isimler yer alıyor.

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimlerine yakın zamanda başlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Kanaldan konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

GOLYAT NE DEMEK?

Dizide bir metafor olarak kullanılacağı tahmin edilen Golyat adı pek çok farklı toplum ve dinde adı geçen, Peygamberlerin mücadele ettiği bir devdir. Câlût ya da Golyat MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.

ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yayınlandı... "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" | Video

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Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, yayın günü belli mi? ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt konusu ne, oyuncuları kimler?
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