AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar, ne zaman yatar? AUGİS gözetmen, bina sorumlusu ve salon başkanı görev ücreti

Bu yıl eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüz yüze sisteme dönmesiyle birlikte merkezi sınavlar da yüz yüze gerçekleştiriliyor. Milyonlarca adayın girdiği bu sınavlarda görevliler ve gözetmen öğretmenler güvenliği ve denetimi sağlıyor. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görevlilerin alacağı ücret, AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar, ne zaman yatar sorularıyla araştırılıyor. AUGİS gözetmen, bina sorumlusu ve salon başkanı görev ücreti ile KPSS, YKS, LGS, İOKBS sınavlarında gözetmen ücretleri!

AÜ AÖF AUGİS SINAV ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021'de AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu. Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. İşte yeni görevli ücretleri;