Ayşegül Aydın kimdir, neden vefat etti? Ayşegül Aydın olayı nedir?

AYŞEGÜL AYDIN OLAYI NEDİR?

Gebze İlçesi Pelitli Mahallesinde 12 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan üzücü olayda, dershaneden evine dönmekte olan Ayşegül Aydın, evine birkaç yüz metre kala saldırıya uğradı. Olay sonrası genç kız hastaneye kaldırılırken, Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu, yabancı uyruklu A.M. (20) isimli kişinin, genç kızı dershaneden çıktıktan kısa bir süre takibe aldığı, evine doğru gitmekte olan genç kıza, evine birkaç yüz metre kala saldırdığı tespit edildi. Ayrıca Aydın'ın direnmesi üzerine yerden aldığı taş ile başına sert bir şekilde birkaç kez vurduğunu, bu darbeler sonucu Aydın'ın bayıldığını belirledi.

Daha sonra kızı yol kenarına taşıdığı tespit edilen zanlının, yoldan geçen bir arabayı durdurup, genç kızı ormanlık alanda baygın bir halde bulduğunu söylediği, bu esnada Aydın'ın kardeşinin evden çıkıp olay yerine doğru gittiği ve ablasını kanlar içerisinde görünce babasına haber verdiği, öğrenildi. Olay yerine koşan Baba Metin Aydın'ın, kızını hastaneye götürmek için kendi arabasına bindirmek istediği esnada, olay yerine sağlık ekiplerinin ulaştığı ve yaralı kızı alarak özel bir hastaneye kaldırdığı belirlendi.