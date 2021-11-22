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Giriş Tarihi: 22.11.2021 08:23

Beşiktaş saha dışında da kaybediyor! 159 milyon TL'lik gelir...

Beşiktaş saha dışında da kaybediyor! 159 milyon TL’lik gelir...

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kaybeden Beşiktaş'ın düşüşü devam ediyor. Ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de kötü bir grafik çizen Kartal, oynadığı 4 maçı da kaybetti. Siyah-beyazlılar saha içi kadar saha dışında da büyük kayıp yaşadı. Beşiktaş, kaybedilen puanlardan dolayı yaklaşık 159 milyon TL'lik gelirden oldu.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş'ta, önemli ücretlerle transfer edilen oyuncuların, kazanılan maçlarla maliyetlerini çıkaracağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Avrupa'da 4'te sıfır çeken siyah-beyazlı ekip, 11.2 milyon euro'luk (Yaklaşık 142.821.280 TL) gelirden pay alamadı.

Süper Lig'de 13 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Kartal, 19 milyon TL prim kazanırken, 16.1 milyon TL'yi sahada bıraktı.

Beşiktaş'ın toplam kaybı yaklaşık 159 milyon TL'ye ulaştı.

WELİNTON OYNUYOR, BEŞİKTAŞ KAYBEDİYOR

Beşiktaş, hücumun yanı sıra savunmada da beklentilerin uzağında kalınca düşüş kaçınılmaz oldu. Son 9 maçta kalesini rakip forvetlere kapatamayan siyah-beyazlı ekip, 1.7 gol yeme ortalamasıyla karşı karşıya kaldı.

Vida, Welinton, Necip, Montero, Serdar Saatçı ve Mehmet Topal'ın görev yaptığı stoper mevkii, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Alanya maçında ilk golde hatası olan Welinton'un görev yaptığı karşılaşmalarda Beşiktaş'ın yüzü gülmedi. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı'nın 11'de başladığı son 7 maçta 7 mağlubiyet aldı.

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Beşiktaş saha dışında da kaybediyor! 159 milyon TL'lik gelir...
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