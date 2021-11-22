Beşiktaş saha dışında da kaybediyor! 159 milyon TL’lik gelir...

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş'ta, önemli ücretlerle transfer edilen oyuncuların, kazanılan maçlarla maliyetlerini çıkaracağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Avrupa'da 4'te sıfır çeken siyah-beyazlı ekip, 11.2 milyon euro'luk (Yaklaşık 142.821.280 TL) gelirden pay alamadı.

Süper Lig'de 13 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Kartal, 19 milyon TL prim kazanırken, 16.1 milyon TL'yi sahada bıraktı.

Beşiktaş'ın toplam kaybı yaklaşık 159 milyon TL'ye ulaştı.

WELİNTON OYNUYOR, BEŞİKTAŞ KAYBEDİYOR

Beşiktaş, hücumun yanı sıra savunmada da beklentilerin uzağında kalınca düşüş kaçınılmaz oldu. Son 9 maçta kalesini rakip forvetlere kapatamayan siyah-beyazlı ekip, 1.7 gol yeme ortalamasıyla karşı karşıya kaldı.

Vida, Welinton, Necip, Montero, Serdar Saatçı ve Mehmet Topal'ın görev yaptığı stoper mevkii, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Alanya maçında ilk golde hatası olan Welinton'un görev yaptığı karşılaşmalarda Beşiktaş'ın yüzü gülmedi. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı'nın 11'de başladığı son 7 maçta 7 mağlubiyet aldı.