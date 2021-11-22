Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu, sıcağı sıcağına ilk röportajını SABAH SPOR'A verdi. Sorularımızı içtenlikle yanıtlayan 25 yaşındaki sporcu, geleceğe dair hedeflerini anlattı. İşte Toprak'ın röportajından öne çıkanlar…
- Bir ilki başardın. Duygularını alabilir miyim?
"Damalı bayrağı gördükten hemen sonra neler hissettiğimi cümlelere dökemem. O an büyük bir rahatlama yaşadım. Şu an ise sanki rüyada gibiyim. Yıllardır hayal ettiğim günü yaşıyorum ve bana destek verenlerin güvenini boşa çıkarmadığım için çok gururluyum. Bunun verdiği mutluluk da ayrı bir his."
İTALYA'DA ILK YARIŞI KAZANINCA ÖZ GÜVENİM YÜKSELDİ
- Bunu hayal ediyor muydun?
"Sezon başlangıcı zordu ama inancım hiç kaybolmadı. İtalya'da ilk yarışımı kazandığım zaman öz güvenim de yükseldi ve Donington Park'taki (İngiltere) harika yarışların ardından şampiyonluğa inandım. Herkes için yeni bir pistti Endonezya…"
- Şampiyonluk heyecanın yarışını nasıl etkiledi?
"Orası Müslüman bir ülke ve çok fazla taraftar destekledi. Yağmur nedeniyle ilk yarış ertelenince, piste çıkamadığımız için heyecan daha da arttı ancak başardım."
- Sezon içinde ikinciliğe odaklandığın dönemler oldu mu?
"Hayır... Rea ve Redding çok saygı duyduğum pilotlar ancak her zaman birinciliği hedefledim. Zaten kazanmaya odaklı bir yapım var ve hep kazanmak istiyorum. Kaybedeceğimi asla düşünmüyorum. Hep kazanmak için piste çıkıyor ve hamlelerimi ona göre yapıyorum."
KENAN AĞABEY ŞAMPİYON OLACAĞIMI SÖYLEMİŞTİ
- Bir Türk olarak Superbike'ta şampiyonluk mücadelesi vermek nasıl bir duygu?
"Kenan (Sofuoğlu) ağabey bunu hayal etti. Seneler önce de bana bunu başarabileceğimi söylemişti. Buralarda yarışacağımı, yarışmakla kalmayıp şampiyon olacağımı belirtiyordu. Bu, inanılmaz bir duygu. Türk bayrağını her zaman her pistte, her ülkede taşıyacağım ve göndere çekeceğim. İnşallah arkamızdan gelen Can, Deniz, Bahattin ve niceleri de bunu devam ettirecekler."
- Kenan Sofuoğlu senin için tam olarak ne ifade ediyor? Nasıl tanıştın?
"Kenan Sofuoğlu ile ilk kez 2012 yılında Red Bull Kanatlarımın Altında projesiyle tanıştık. Ben çok küçüktüm ve o yarışmanın ardından Red Bull Rookies Cup seçmelerine katılmaya hak kazandım. Rookies Cup'a seçilince yolculuğumuz da başlamış oldu. Sonrasında da benim için tam bir ağabey oldu. Birlikte antrenman yapmaya başladık, bana yol gösterdi ve güvendi. Onun önemini kelimelerle anlatamam. Bundan sonra da yolumuz ayrılmayacak."
BABAMIN MİRASINI DEVAM ETTİRECEĞİM
- Baban senin hayatında önemli bir figürdü. Trafik kazasında hayatını kaybetti. Yarış öncesi de "Bu hafta sonu senin için elimden geleni yapacağım inşallah babam" ifadeleriyle duygusal bir paylaşım yaptın...
"Babam buralara gelebilmem için çok şey yaptı. Motor sporları pahalı bir spor. Küçükken beni destekledi, her şeyini benim için geride bıraktı ve beni destekledi. Bugün bu anları görmesini o kadar isterdim ki… Ama biliyorum; bir yerlerde beni izliyor ve görüyor. Her galibiyetten, her yarıştan, her antrenmandan sonra onu düşünüyorum ve ona dua ediyorum. Onun için kazandım ve onun mirasını devam ettireceğim."
- Sürüş stilinin riskli olduğu konusunda bazı eleştiriler var. Söylenildiği gibi rakiplerin için bir risk oluşturuyor mu bu durum?
"Açıkçası kural dışı hiçbir şey yapmıyorum. Bu benim stilim ve herkes bu stilimi biliyor. Ve kuralların dışına da çıkmıyorum. Geç fren yapıyorum çünkü bu benim tarzım ve demek ki başarabiliyorum."
GELECEK SEZON DA SUPERBİKE'TAYIM
- Senin Superbike'taki şampiyonluğun çok büyük bir başarı… Ancak her zaman motor sporlarının 'Formulası'nın MotoGP olduğu yorumları yapılır… Önümüzdeki dönemde Seni MotoGP'de görebilecek miyiz?
"MotoGP'de yarışma hayalim hiçbir zaman olmadı çünkü ilk hayalim Superbike'ta şampiyon olmaktı. Süreç içinde tabii ki MotoGP takımlarından teklif aldık, 2022 sezonu için de istediler ancak ilk isteğim her zaman Superbike şampiyonu olmaktı, şimdi şampiyon oldum. Belki ileride Yamaha ile MotoGP'de yarışabilirim ancak gelecek sezon da Superbike şampiyonu olmak istiyorum."