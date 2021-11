KENAN AĞABEY ŞAMPİYON OLACAĞIMI SÖYLEMİŞTİ

- Bir Türk olarak Superbike'ta şampiyonluk mücadelesi vermek nasıl bir duygu?

"Kenan (Sofuoğlu) ağabey bunu hayal etti. Seneler önce de bana bunu başarabileceğimi söylemişti. Buralarda yarışacağımı, yarışmakla kalmayıp şampiyon olacağımı belirtiyordu. Bu, inanılmaz bir duygu. Türk bayrağını her zaman her pistte, her ülkede taşıyacağım ve göndere çekeceğim. İnşallah arkamızdan gelen Can, Deniz, Bahattin ve niceleri de bunu devam ettirecekler."