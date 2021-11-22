Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor, bu Cuma mı? 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:34 Son Güncelleme: 22.11.2021 07:34

Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor, bu Cuma mı? 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne kadar sürecek?

Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor, bu Cuma mı? 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne kadar sürecek?

ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan dönemsel indirimler ülkemizde de ilgiyle karşılanıyor. İndirim döneminin başlama tarihini merak eden vatandaşlar, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor sorusuyla araştırma yapıyor. Pek çok mağazanın ve e-ticaret sitesinin dahil olduğu indirim süreciyle ilgili olarak, ülkemizde Süper Cuma, Muhteşem Cuma gibi isimler de kullanılıyor. 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, bu Cuma mı başlıyor, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte indirimlerin başlayacağı tarih.

Her yıl Kasım ayında başlayan Efsane Cuma indirimleri için 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek gibi sorularla araştırmalar başladı. Pek çok ülkede uygulanan indirimler ülkemizde de son yıllarda hayli rağbet görüyor. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor diye araştırma yapıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve detaylar.

EFSANE CUMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma bu yıl 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Bazı mağazalar belirlenen tarihten daha önce indirim sezonunu başlatabiliyor. İndirimlerin aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Ülkemizde Efsane Cuma ya da Süper Cuma olarak anılan bu kampanya dönemi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en geniş kapsamlı perakende satış günü olarak biliniyor.

İlk olarak ABD'de başlayan Efsane Cuma indirimleri daha sonra Kanada, İngiltere ve tüm dünyaya yayıldı. Efsane Cuma indirimlerinde; teknolojiden tekstile, mutfak ürünlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede pek çok ürün yüzde 70-80'lere varan indirimlerle alıcılarını bekliyor.

BAKANLIKTAN 'EFSANE CUMA' UYARISI

Ticaret Bakanlığı, 'efsane cuma indirimleri', 'şahane cuma indirimleri' gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı tüketicileri uyardı. Ürün fiyatlarının yüksek miktarda artırılıp, daha sonra sıklıkla bu fiyat üzerinden indirim yapıldığına dikkat çekilerek, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

"Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak ve gerçekte ne oranda indirim yapıldığını anlayabilmeniz için ilgilendiğiniz ürünlerin önceki satış fiyatlarını da araştırmak ve gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi mağduriyetleri azaltacaktır" denildi

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 21 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Bu hafta Masterchef'e veda eden isim şok isim
Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte?
AÖF sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yıktı! Mesut, Kerem, Crespo, Kim Min Jae...
Son dakika: Harry Kewell ve Diego Lugano'dan olay Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumları! "Türkiye'de futbol..."
Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor, bu Cuma mı? 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne kadar sürecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA