Her yıl Kasım ayında başlayan Efsane Cuma indirimleri için 2021 Efsane Cuma indirimi başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek gibi sorularla araştırmalar başladı. Pek çok ülkede uygulanan indirimler ülkemizde de son yıllarda hayli rağbet görüyor. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor diye araştırma yapıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve detaylar.

EFSANE CUMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma bu yıl 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Bazı mağazalar belirlenen tarihten daha önce indirim sezonunu başlatabiliyor. İndirimlerin aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Ülkemizde Efsane Cuma ya da Süper Cuma olarak anılan bu kampanya dönemi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en geniş kapsamlı perakende satış günü olarak biliniyor.