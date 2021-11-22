Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel nereli?

Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel olunca hayatı ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Daha önce pek çok dizi ve programda yer alan ünlü sunucuyla ilgili olarak Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel hayatı ve hakkında merak edilenleri haberimizde yer alıyor. Peki Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, eşi kim ve nereli?