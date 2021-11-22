Fenerbahçe’de sistem değişti derbi galibiyeti geldi

MESUT İLE İRFAN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Fenerbahçe'nin iki önemli ismi İrfan Kahveci ile Mesut Özil arasında ortaya çıkan bir istatistik, derbi maçında da devam etti. Sarı-lacivertli ekip, bu iki oyuncunun bu sezon aynı anda ilk 11'de sahaya çıktığı üç maçta da üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu iki oyuncu, ilk olarak Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 1-0 kazanılan Adana Demirspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Ardından HJK Helsinki'ye karşı iç sahada 1-0 kazanılan UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşmasında ilk 11'de yer alan bu ikili, son olarak derbi mücadelesinde de ilk 11'de şans buldu. Adana Demirspor karşısında alınan galibiyette İrfan Can'ın yaptığı asist ile Fenerbahçe kariyerinin ilk golünü atan Mesut Özil, yine İrfan Can'ın asistiyle bu kez derbi maçında Galatasaray'a karşı ağları havalandırmayı başardı.





BERKE ÖZER KALESİNDE GÜVEN VERDİ

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından eldivenleri devralan Berke Özer, derbi maçında gösterdiği performansla beğenileri topladı. Genç kaleci, bel ağrısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılmış ve sarı-lacivertli ekibin derbi öncesi gerçekleştirdiği bazı idmanlarda yer alamamıştı. Derbiye iki gün kala soğuk algınlığı yaşadığı için de idmana çıkamayan genç file bekçisi, yaşadığı olumsuz durumlara rağmen derbide yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Özellikle Galatasaray'ın maçın ilk yarısında skor 0-0'ken Feghouli ile yakaladığı pozisyonda son derece kritik bir kurtarış yapan 21 yaşındaki kaleci, Diagne ve Cicaldau'nun şutlarında da önemli kurtarışlar yaparak Fenerbahçe'nin derbide göze çarpan isimlerinden biri oldu.



KIM MIN-JAE'DEN KRİTİK HAMLELER

Bu sezon ilk kez dörtlü savunma ile maça başlayan Fenerbahçe'de savunmanın merkezinde Marcel Tisserand ile birlikte görev alan Kim Min-Jae, Galatasaray derbisinde gösterdiği performans ile bir kez daha taraftarların beğenisini kazandı. Geldiği günden bu yana istikrarı ve gayretiyle kısa sürede savunmanın en önemli isimlerinden biri olan Güney Koreli oyuncu, Galatasaray'ın geliştirdiği ataklarda yaptığı pas araları ve kazandığı kritik toplarla dikkat çekti. 25 yaşındaki oyuncu, derbi maçta 6 kez top uzaklaştırırken, 4 de pas arası yaptı.