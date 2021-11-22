Galatasaray galibiyeti koruyamıyor! Fenerbahçe maçında da...

BÜYÜK MAÇLARDA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray'ın bu sezon özellikle büyük maçlarda skor üstünlüğünü koruyamaması dikkati çekiyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle giren rakipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda öne geçmesine rağmen puan kaybetmesi sarı-kırmızılı camiada ekstra moral bozukluğuna neden oldu.

Ligin 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olan "Cimbom" Emre Kılınç'ın 20 ve 33. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 41. dakikada Andreas Cornelius, 62. dakikada ise Anthony Nwakaeme'nin gollerine engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.