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Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:36 Son Güncelleme: 22.11.2021 07:39

Golyat nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Osman Sınav imzalı yeni dizi Yalnız Kurt ile adı anılan Calût - Golyat kimdir?

Golyat nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Osman Sınav imzalı yeni dizi Yalnız Kurt ile adı anılan Calût - Golyat kimdir?

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerde imzası olan Osman Sınav, Yalnız Kurt adlı yeni dizisiyle gündeme geliyor. ATV'nin yeni dizisi iddialı fragmanıyla konuşulurken, dizide adı geçen Golyat kelimesi dizinin fragmanını izleyenler tarafından araştırılıyor. Diziseverler, Fragmanda adı geçen Golyat nedir, ne demek sorusuna yanıt arıyor. Yalnız Kurt ile adı anılan Calût nedir, tarihte, dinlerde ve İslam'da Golyat kimdir? İşte detaylar…

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan Yalnız Kurt dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda adı geçen "Golyat" ise diziseverlerin araştırma konusu halini aldı. Golyat nedir, ne demek, Calût - Golyat kimdir gibi sorularla araştırılan bu ifade, tarihte milattan önceye kadar giden bir geçmişe dayanıyor. İşte Osman Sınav yapımı Yalnız Kurt dizisine ilişkin bilgiler.

GOLYAT NE DEMEK?

Dizide bir metafor olarak kullanılacağı tahmin edilen Golyat adı pek çok farklı toplum ve dinde adı geçen, Peygamberlerin mücadele ettiği bir devdir. Câlût ya da Golyat MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.

Tanah ve Eski Ahit'e göre Antik Filistin şehri Gat'tandır. 1. Samuel 17 bölümüne göre Antik Filistinliler, İsrail Kralı Şaul (İslam'da Tâlût) ile savaş halindeydiler ve Câlût her gün İsrail askerlerini düelloya davet ediyordu.

GOLYAT KİMDİR?

Sadece Davud Câlût'un karşısına çıkmaya cesaret edebildi ve onu sapanıyla yendi. Yenilmez savaşçılarını kaybeden Filistinlilerin cesareti kırıldı ve savaşı bırakarak kaçtılar. Devin kolları kesilerek tapınağa konuldu.

Câlût'u yenen Davud'un halk tarafından çok sevilmesi, adına maniler dizilmesi Kral Şaul'u endişelendirmeye başladı (1. Samuel, 18). Halkın Davud'u kral yapmak istediğini düşünmeye başladı ve onu öldürmeye karar verdi. Davud Şaul'dan kaçarken Câlût'un kılıcını yanına aldı (1. Samuel 21: 1-9).

Tanah ve Eski Ahit'teki bir başka bölümde (2. Samuel 21: 18-22) Beytüllahimli Yareoregim'in oğlu Elhanan'ın Câlût'u öldürdüğü söylenir. Akademisyenler bunun bir elle kopyalama hatası olabileceği düşünür, zira paralel başka bir bölümde "Elhanan, Gatlı Golyat'ın kardeşi Lahmi'yi öldürdü," denir.

KUR'AN'DA GALYAT'TAN NASIL BAHSEDİLİR?

Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da savaşçı bir dev olduğundan bahsedilir.

Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût'dan kısaca bahsedilir. Câlût'un kafir bir kavimden olduğu, Davud tarafından öldürüldüğü ve Allah'ın Davud'a hükümdarlık bahşettiği söylenir.

CÂLÛT'UN BOYU

Câlût'un boyu tarih boyunca çeşitli yazar ve çevirmenler tarafından gitgide büyütülmekle birlikte; eldeki en eski belgeler olan Ölü Deniz Tomarları'nda, 1. yüzyıl tarihçilerinden Josephus'un kayıtlarında ve 4. yüzyıl Septuaginta'sında (Yunanca Eski Ahit) "4 dirsek ve bir karış (span)" olarak verilir. Yaklaşık olarak 2 metreye denk gelen bu boy günümüz standartlarına göre devasa olmamakla birlikte Câlût çağdaşlarından yaklaşık yüzde 30 daha uzundu. Daha sonraki dönem belgelerde 6 dirsek ve 1 karış olduğundan bahsedilir ki bu da yaklaşık 3 metreye denk gelir.

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin başlayacağı tarih ve yayın günü henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde sabah.com.tr'de yer alacak.

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Golyat nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Osman Sınav imzalı yeni dizi Yalnız Kurt ile adı anılan Calût - Golyat kimdir?
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