Hesap soracağım

“Teknik direktörümüz ve oyuncularımıza kart göstermek için yoğun çaba harcayan bir yönetim vardı sahada. TFF’ye gideceğim ve Meler’in maç raporunu açıklamalarını isteyeceğim. Ya bu sistem değişecek ya da bu sistem bizi yiyecek”
Galatasaray Başkanı Burak Elmas 2-1 kaybettikleri F.Bahçe derbisi sonrası soluğu basın toplantısı odasında aldı. İşte öne çıkanlar:"Teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kart göstermek üzerine yoğun çaba harcayan bir yönetim vardı. Sezon başından beri 'TFF ile hakemlerleilgili konuşmayalım, Türksporu hak ettiğiyere gelsin, kirlizihniyet hakimolmasın' dedik ama geldiğimiz noktada haklarımızı korumak için konuşmak zorundayım. Yarın (bugün) randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. BuradaMHK başkanının da olmasınıisteyeceğim. Diğer başkanlarıda arayıp benimle gelmeleriniisteyeceğim."
ALİ KOÇ'A DA SERZENİŞ YAPTIM
"Halil Umut Meler'in maçraporunu da açıklamalarınıisteyeceğim. El altından zatenkulüplere bu raporları veriyorlar.Gözlemcilerin de performansınıdeğerlendirmiş olacağız.Saha ve seyirci avantajınıkullanmasını engelleyecek biryönetim vardı. Bu bir projeninparçası gibi. Hocamızı sahadanatması, oyuncularımıza verdiğikartlar. Galatasaray'ın stadınagelen TFF yetkilisi nasıl davranacağınıbilmeyen bir yetkiliydi.Böyle kişileri benim evimegöndermeyin. Ya bu sistem değişecekya da bu sistem bizi yiyecek.Fenerbahçe'nin galibiyetinegölge düşürmek istemiyorumama ufak bir serzeniş deAli Koç'a yaptım. O da bizimlebirlikte ortamı yumuşatmayaçalışıyor. Ancak atılan goldensonra tüm yedek kulübesininkoşarak bizim önümüze gelmesibuna katkı yapmamıştır."