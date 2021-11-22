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Giriş Tarihi: 22.11.2021

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MEHMET ÖZCAN
Hesap soracağım

“Teknik direktörümüz ve oyuncularımıza kart göstermek için yoğun çaba harcayan bir yönetim vardı sahada. TFF’ye gideceğim ve Meler’in maç raporunu açıklamalarını isteyeceğim. Ya bu sistem değişecek ya da bu sistem bizi yiyecek”

Galatasaray Başkanı Burak Elmas 2-1 kaybettikleri F.Bahçe derbisi sonrası soluğu basın toplantısı odasında aldı. İşte öne çıkanlar: "Teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kart göstermek üzerine yoğun çaba harcayan bir yönetim vardı. Sezon başından beri 'TFF ile hakemlerle ilgili konuşmayalım, Türk sporu hak ettiği yere gelsin, kirli zihniyet hakim olmasın' dedik ama geldiğimiz noktada haklarımızı korumak için konuşmak zorundayım. Yarın (bugün) randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Burada MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Diğer başkanları da arayıp benimle gelmelerini isteyeceğim."

ALİ KOÇ'A DA SERZENİŞ YAPTIM
"Halil Umut Meler'in maç raporunu da açıklamalarını isteyeceğim. El altından zaten kulüplere bu raporları veriyorlar. Gözlemcilerin de performansını değerlendirmiş olacağız. Saha ve seyirci avantajını kullanmasını engelleyecek bir yönetim vardı. Bu bir projenin parçası gibi. Hocamızı sahadan atması, oyuncularımıza verdiği kartlar. Galatasaray'ın stadına gelen TFF yetkilisi nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Böyle kişileri benim evime göndermeyin. Ya bu sistem değişecek ya da bu sistem bizi yiyecek. Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ama ufak bir serzeniş de Ali Koç'a yaptım. O da bizimle birlikte ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Ancak atılan golden sonra tüm yedek kulübesinin koşarak bizim önümüze gelmesi buna katkı yapmamıştır."

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