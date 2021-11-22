Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 22 Kasım 2021 Kabine toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor!

Bu akşam gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası kararlarla ilgili olarak Kabine Toplantısı kararları nelerdir, Kabine'de hangi kararlar çıktı sorusuna yanıt aranacak. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanacak olup iç ve dış gündem, koronavirüs salgını, aşılamada son durum gibi önemli başlıklar masaya yatırılacak. Külliye'de bir araya gelecek (Bakanlar Kurulu) Kabine toplantısında tüm merak edilenler kamuoyuna duyurulacak. Peki Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 22 Kasım 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ile kabine sonuçları…
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 22 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek.
ASGARİ ÜCRET
Asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçi kesiminin talepleri var. Bu beklentiler ışığında atılabilecek adımlar ele alınacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele bir başka başlık. Bilgilendirmeler hem İçişleri hem de Mili Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.
EKONOMİ
Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi gelmişti, bu faiz indirimin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket oldu. Kurların piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Fahiş fiyatlara ilişkin bilgilendirmeler de toplantının gündeminde olacak.
MAHKUMLARIN KORONA İZNİ
Mahkumların 30 Kasım'da sona erecek korona izninin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili çok önemli açıklamalar yapacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak. Kritik toplantıya ilişkin detayları sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz…
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklaması yapacak. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili gelişmeleri saat 19.30 gibi açıklaması bekleniyor...