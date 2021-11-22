Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 22 Kasım 2021 Kabine toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor!

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 22 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek.

22 KASIM 2021 KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçi kesiminin talepleri var. Bu beklentiler ışığında atılabilecek adımlar ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele bir başka başlık. Bilgilendirmeler hem İçişleri hem de Mili Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.

EKONOMİ

Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi gelmişti, bu faiz indirimin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket oldu. Kurların piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Fahiş fiyatlara ilişkin bilgilendirmeler de toplantının gündeminde olacak.

MAHKUMLARIN KORONA İZNİ

Mahkumların 30 Kasım'da sona erecek korona izninin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.