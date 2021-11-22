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Giriş Tarihi: 22.11.2021 19:39 Son Güncelleme: 22.11.2021 19:39

Atv canlı yayın ile Kalp Yarası son bölüm izle (22 Kasım 2021) Kalp Yarası 21. Yeni bölüm izle ekranı!

Atv canlı yayın ile Kalp Yarası son bölüm izle 22 Kasım 2021 Kalp Yarası 21. Yeni bölüm izle ekranı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası canlı izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı yapımda bu hafta yine hiç beklenmedik gelişmeler izleyenlerini ekran başına kilitllemeye hazırlanıyor. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler akşam saatleriyle beraber ATV ile Kalp Yarası 21. Yeni bölüm izle ekranı ile yapımı takip etmeye başlıyor. İşte ATV'de Kalp Yarası yeni bölüm izle seçeneği ve detaylar...

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölüm Atv canlı yayın ile izle ekranı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölümde izleyenleri ekran başına kilitleyecek yeni gelişmeler yaşanacak. Son bölümde Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur. Dizinin bu haftaki bölümünü izlemek isteyenler Kalp Yarası yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 22 Kasım 2021 Kalp Yarası son bölüm izle ekranı ile son bölümde yaşananlar…

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KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur. Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar.

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar.

Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır.

Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

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