Atv canlı yayın ile Kalp Yarası son bölüm izle (22 Kasım 2021) Kalp Yarası 21. Yeni bölüm izle ekranı!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölüm Atv canlı yayın ile izle ekranı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölümde izleyenleri ekran başına kilitleyecek yeni gelişmeler yaşanacak. Son bölümde Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur. Dizinin bu haftaki bölümünü izlemek isteyenler Kalp Yarası yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 22 Kasım 2021 Kalp Yarası son bölüm izle ekranı ile son bölümde yaşananlar…