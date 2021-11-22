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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Kritik anlar!

Kritik anlar!
1- F.Bahçe'nin 31'deki golü öncesinde asistin sahibi İrfan Can'ın Kerem'den aldığı top için G.Saraylılar faul istedi. Faul çıkmayan pozisyonun ardından akan oyunda İrfan'ın asistinde Mesut fileleri havalandırdı..
2- 36'da Berisha, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmek isteyen Alman futbolcu, Berkan'ı geçemedi. G.Saraylı oyuncunun topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar oldu ancak hakem 'devam' dedi.

3- 86. dakikada Diagne ağları buldu ancak VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu devreye girdi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Diagne'nin Berisha'ya müdahalesinde faul tespit edip golü geçersiz saydı
4- 90+10'da F.Bahçe ceza sahasında G.Saray'dan Berkan yerde kaldı. Sarıkırmızılılar, Serdar Dursun'un bu pozisyonda Berkan'ı ittiğini belirterek penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.

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Kritik anlar!
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