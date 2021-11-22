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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Maç bitti, saha karıştı!

Maç bitti, saha karıştı!

Fenerbahçe’nin gollerinde sahaya yabancı maddeler yağdı. Bitiş düdüğünde ise Alpaslan ile Mert Hakan arasında gerilim yaşandı

İLK yarının 34. dakikasında golden sonra büyük sevinç yaşayan ve sonrasında eliyle göğsündeki armaya vurarak yaşadığı mutluluğu anlatmaya çalışan Mesut Özil'e tribünden kol saati atıldı. Yıldız futbolcu bunu yerden alıp hakeme doğru hareket edince saha içi karıştı. Muslera gelip, 'Elinle göğsüne vurarak tribünleri tahrik ediyorsun' demeye çalışırken tribünden su şişeleri yağmaya başladı. Son olarak da metal bir çakmak saha içine geldi. Karşılaşmanın son anları da bir hayli gergindi. Terim'in kırmızısı, Crespo'nun golünde Fenerbahçe'nin yaşadığı büyük sevincin ardından bitiş düdüğü ile ortalık iyice karıştı. Alpaslan ile Mert Hakan arasında tartışma yaşanırken diğer oyuncular ayırmaya çalıştı.

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Maç bitti, saha karıştı!
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