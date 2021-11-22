Maç bitti, saha karıştı!

Fenerbahçe’nin gollerinde sahaya yabancı maddeler yağdı. Bitiş düdüğünde ise Alpaslan ile Mert Hakan arasında gerilim yaşandı
İLK yarının 34. dakikasında golden sonra büyük sevinç yaşayan ve sonrasında eliyle göğsündeki armaya vurarak yaşadığı mutluluğu anlatmaya çalışan Mesut Özil'etribünden kol saati atıldı. Yıldız futbolcubunu yerden alıp hakemedoğru hareket edince saha içi karıştı.Muslera gelip, 'Elinle göğsüne vuraraktribünleri tahrik ediyorsun' demeye çalışırken tribünden su şişeleri yağmaya başladı. Son olarak da metal bir çakmak saha içine geldi. Karşılaşmanın son anları da bir hayli gergindi. Terim'in kırmızısı, Crespo'nun golünde Fenerbahçe'nin yaşadığı büyük sevincin ardından bitiş düdüğü ile ortalık iyice karıştı. Alpaslan ile MertHakan arasında tartışma yaşanırkendiğer oyuncular ayırmaya çalıştı.