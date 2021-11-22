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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Maddi kayıp 159 milyon TL

Maddi kayıp 159 milyon TL
ŞAMPİYONLAR Ligi için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş'ta, önemli ücretlerle transfer edilen oyuncuların, kazanılan maçlarla maliyetlerini çıkaracağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Avrupa'da 4'te sıfır çeken siyah-beyazlı ekip, 11.2 milyon Euro'luk (Yaklaşık 142.821.280 TL) gelirden pay alamadı. Süper Lig'de 13 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Kartal, 19 milyon TL prim kazanırken, 16.1 milyon TL'yi sahada bıraktı. Beşiktaş'ın toplam kaybı yaklaşık 159 milyon TL'ye ulaştı

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Maddi kayıp 159 milyon TL
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